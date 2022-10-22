Galatasaray Alanyaspor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında güçlü Akdeniz ekibi Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmaya kısa bir süre kalırken, taraftarlar, "Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı.
GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ali Sami Yen NEF Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray Alanyaspor maçı 23 Ekim Pazar günü saat 20:00’da başlayacak.
GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray Alanyaspor maçı beIN Sports HD1 ekranlarından izleyici ile buluşacak.
GALATASARAY RAKİBİNİ FARKLI GEÇTİ!
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Galatasaray, Kastamonuspor’u 7-0 gibi farklı skorla geçti. Sarı kırmızılıların golleri 27' Ramazan Işık (kk), 39' Seferovic, 53' Gomis, 56' Rashica, 65' Ross, 74' Kerem ve 81' Hamza Akman'dan geldi. Galatasaray aldığı sonuçlar adını Ziraat Türkiye Kupası 4. tura yazdırdı.
HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray mücadelesi öncesi hazırlıklara başladı. Antrenmanda pas ve yenileme çalışmaları yapan Alanyaspor’da takımın geri kalanı şut ve taktik antrenmanı yaptı.
Galatasaray, bugün saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
HAKEMLER
- Ali Palabıyık (Hakem)
- Erdem Bayık (1. Yardımcı Hakem)
- Serkan Çimen (2. Yardımcı Hakem)
- Erkan Özdamar (Dördüncü Hakem)