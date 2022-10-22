Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ve Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Alanyaspor'la karşılaşacak olan Galatasaray bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Oynadığı 10 karşılaşmada, 12 puan toplayabilen Alanyaspor, zorlu deplasmanda galip gelmenin yollarını arıyor. Sarı kırmızılılar ise hafta içinde oynadığı Ziraat Türkiye Kupası’nda rakibini farklı geçerek moral depolamıştı. Peki Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

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