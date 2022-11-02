Galatasaray - Beşiktaş maçını hangi hakem yönetecek? Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, cumartesi günü Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görev alacak. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Peki Halil Umut Meler’in hangi derbileri yönetti? İşte detaylar.

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