Özgün Galatasaray - Beşiktaş maçını hangi hakem yönetecek?
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Galatasaray - Beşiktaş maçını hangi hakem yönetecek?

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, cumartesi günü Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görev alacak. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Peki Halil Umut Meler’in hangi derbileri yönetti? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray - Beşiktaş maçını hangi hakem yönetecek?
Halil Umut Meler

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Meler, daha önce 2 defa Galatasaray - Fenerbahçe, 2 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 3 takım da 1’er galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.

HALİL UMUT MELER’İN YÖNETTİĞİ DERBİLER

21.11.2021

> Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

21.03.2021

> Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

19.07.2020

> Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

23.02.2020

> Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

Galatasaray - Beşiktaş maçını hangi hakem yönetecek?
ÖZGÜN
Galatasaray - Beşiktaş maçını hangi hakem yönetecek?

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