Galatasaray - Beşiktaş maçını hangi hakem yönetecek?

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Meler, daha önce 2 defa Galatasaray - Fenerbahçe, 2 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 3 takım da 1’er galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.
HALİL UMUT MELER’İN YÖNETTİĞİ DERBİLER
21.11.2021
> Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
21.03.2021
> Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1
19.07.2020
> Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0
23.02.2020
> Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3