Galatasaray - SS Lazio maçı kaç kaç? Galatasaray • SS Lazio canlı anlatım

Son 8 maçını galibiyetle tamamlayan temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi gruptaki ilk mücadelesi Lazio karşısında başladı. Galatasaray Laizo maçı ilk yarının ardından ikinci yarısı devam ediyor. Peki, UEFA maçı Galatasaray Lazio maçı kaç kaç? TSİ 19:45’te başlayan UEFA Avrupa Ligi GS Laizo maçın canlı anlatımı haberimizde...

GALATASARAY SS LAZİO MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray- SS Lazio: 1-0

Maçın normal ve uzatma süresi sona erdi.

90'

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+4

Maçın hakemi, sarı kartını Mattia Zaccagni için kullandı.

90'

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+4

Galatasaray kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

90'

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+4

Galatasaray takımında Berkan Kutlu sakatlık geçiriyor. Maç oyuncunun tedavisi için durdu.

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90'

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+3

Frikik! Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Lazio Rome.

90'

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+2

Lazio Rome kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

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90'

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+1

Jug,Matej Lazio Rome için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Galatasaray yarı sahasına yerleşmiş durumda.

90'

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+1

Taç Galatasaray takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

90'

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+1

2. Devre sonuna 4 eklendi.

90'

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Oyuncu değişikliği! Galatasaray için oyuncu değişikliği. Alexandru Cicaldau çıkan oyuncu, Christian Luyindama giren oyuncu.

90'

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Galatasaray takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Mostafa Mohamed, çıkan oyuncu Halil Dervişoğlu.

89'

Lazio Rome kendi yarı sahasında taç kullanacak.

88'

Sarı kart! Deplasman Takımı oyuncusu Vedat Muriqi sarı kart görüyor.

88'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

87'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Lazio Rome atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

86'

Rakip yarı sahada gol arayan Lazio Rome şimdi taç atışı kullanacak.

86'

Lazio Rome rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

85'

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Gole yaklaşan takım Lazio Rome oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Manuel Lazzari. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

85'

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Türk Telekom Stadyumu stadında, Olimpiu Vasile Morutan sakatlandı ve sahayı terk ediyor. Yerine giren oyuncu Sofiane Feghouli.

85'

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Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

84'

Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Lucas Leiva, oyuna giren oyuncu Danilo Cataldi.

82'

Oyun sakatlık dolayısı ile durmuş durumda. Olimpiu Vasile Morutan sakatlık geçiren isim.

82'

Galatasaray kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

80'

Lazio Rome takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Pedro.

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78'

Galatasaray takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Muhammed Kerem Aktürkoğlu, giren oyuncu Ryan Babel.

78'

Oyuncu değişikliği! Galatasaray takımında giren oyuncu Emre Kilinc, çıkan oyuncu Taylan Antalyalı.

78'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

77'

Taç Galatasaray takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

76'

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Galatasaray.

76'

İsabetsiz şut! Lazio Rome Francesco Acerbi ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

76'

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda Deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

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73'

Pedro kafayla topu Galatasaray ağlarına göndermek istedi fakat Galatasaray savunması gole izin vermiyor.

72'

Türk Telekom Stadyumu stadında, Galatasaray takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

72'

Alexandru Cicaldau çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

71'

Jug,Matej Lazio Rome lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

71'

Jug,Matej taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Lazio Rome.

71'

Sergej Milinkovic-Savic çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

70'

Lazio Rome takımının atağı ofsayt ile kesiliyor.

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69'

Serbest vuruş! Jug,Matej Galatasaray yarı alanında hücumda olan Lazio Rome lehine faul çalıyor.

68'

Lazio Rome kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Galatasaray.

66'

1:0

Gol! Galatasaray golü bulan taraf oluyor. Thomas Strakosha kendi kalesine gol atıyor ve skor şimdi 1-0.

66'

Oyuncu değişikliği! Maurizio Sarri oyuncu değişikliğine gidiyor. Türk Telekom Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Pedro, çıkan oyuncu Felipe Anderson.

65'

Oyuncu değişikliği! Lazio Rome takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Toma Basic , çıkan oyuncu Luis Alberto.

65'

Galatasaray kendi yarı sahasında taç kullanacak.

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65'

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda Lazio Rome atağı. Şutu çeken oyuncu Vedat Muriqi ancak top Galatasaray savunmasınca karşılanıyor.

64'

Hakem Jug,Matej düdüğünü çalıyor ve Ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Galatasaray kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

63'

Aut atışını kullanacak takımLazio Rome.

63'

Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Galatasaray takımında şutu çeken oyuncu Alexandru Cicaldau.

62'

Jug,Matej Galatasaray için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Lazio Rome yarı sahasına yerleşmiş durumda.

61'

Jug,Matej autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

61'

Galatasaray takımı golü bulabilirdi ama Muhammed Kerem Aktürkoğlu çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

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59'

Top auta çıkıyor. Galatasaray oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

59'

Manuel Lazzari şutunu çekiyor ancak isabet yok.

59'

Maçın hakemi Jug,Matej, Lazio Rome takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

58'

Luis Alberto kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

58'

Lazio Rome rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

57'

Jug,Matej taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Lazio Rome.

57'

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

56'

Hakem Jug,Matej Lazio Rome hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.

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56'

Lazio Rome oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Vedat Muriqi, çıkan oyuncu Ciro Immobile.

55'

Oyuncu değişikliği. Jean Akpa sahadan çıkan oyuncu, Sergej Milinkovic-Savic maça dahil olan oyuncu.

55'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

55'

Alexandru Cicaldau şut! Top Lazio Rome defansından dönüyor.

54'

Taç Lazio Rome takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

53'

Jug,Matej Galatasaray lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

53'

Lazio Rome kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

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52'

Rakip yarı sahada gol arayan Lazio Rome şimdi taç atışı kullanacak.

52'

Jug,Matej taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Lazio Rome.

50'

Galatasaray kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

49'

Lazio Rome kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

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48'

Top auta çıkıyor. Galatasaray oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

47'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

47'

Jug,Matej Galatasaray için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Lazio Rome yarı sahasına yerleşmiş durumda.

Ve ikinci yarı başladı.

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Ve Jug,Matej Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda ilk yarının bitiş düdüğünü çalıyor.

45'

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda Ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

45'

Frikik! Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda hakemin düdüğü tehlikeli bölgeden kullanılacak frikik için çalıyor. Ev sahibi takım için önemli bir gol şansı.

43'

Lazio Rome takımında Jean Akpa sarı kart ile cezalandırıldı.

42'

Hakem Jug,Matej düdüğünü çalıyor ve Ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Galatasaray kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

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40'

Galatasaray kendi yarı sahasında taç kullanacak.

40'

Taç Lazio Rome takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

38'

Faul! Ev sahibi takım rakip sahadan atışı kullanacak.

38'

Jug,Matej taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Galatasaray.

37'

Lazio Rome rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

37'

Taç Galatasaray takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

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35'

Rakip yarı sahada gol arayan Lazio Rome şimdi taç atışı kullanacak.

35'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

34'

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Galatasaray.

34'

Lazio Rome takımında Luis Alberto çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

33'

Korner kazanan takım Galatasaray. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Alexandru Cicaldau.

31'

Lazio Rome kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

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31'

Lazio Rome kendi yarı sahasında taç kullanacak.

31'

Jug,Matej taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Lazio Rome.

30'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

29'

Lazio Rome Galatasaray yarı sahasında faul kazanıyor.

28'

Lazio Rome kendi yarı sahasında taç kullanacak.

27'

Aut atışını kullanacak takımLazio Rome.

27'

Türk Telekom Stadyumu stadında, Galatasaray takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

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25'

Lazio Rome kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Galatasaray.

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24'

Rakip yarı sahada gol arayan Lazio Rome şimdi taç atışı kullanacak.

24'

Taç Galatasaray takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

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23'

Jug,Matej autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

23'

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda gole yaklaşan takım Galatasaray. Olimpiu Vasile Morutan şutu çeken oyuncu ancak top üst direkten dönüyor.

23'

Lazio Rome kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Galatasaray.

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20'

Ofsayt! Türk Telekom Stadyumu stadında ofsayta düşen taraf Lazio Rome takımı oldu.

16'

Ofsayt! Jug,Matej Lazio Rome aleyhine ofsayt kararı veriyor.

14'

Aut atışını kullanacak takımGalatasaray.

13'

Jug,Matej Lazio Rome için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Galatasaray yarı sahasına yerleşmiş durumda.

13'

Jug,Matej autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

13'

Türk Telekom Stadyumu stadında, Luis Alberto sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

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11'

Galatasaray takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Alexandru Cicaldau.

10'

Galatasaray takımının atağında şut savunmadan dönüyor. Türk Telekom Stadyumu Stadı'ndaki şutun sahibi Muhammed Kerem Aktürkoğlu.

10'

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Galatasaray.

10'

Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Lazio Rome takımında Manuel Lazzari.

9'

Serbest vuruş! Lazio Rome rakip ceza sahası üzerinden frikik kullanacak.

8'

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Top auta çıkıyor. Lazio Rome oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

8'

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Alexandru Cicaldau isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, İstanbul şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

8'

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Sarı kart! Jug,Matej elini cebine attı ve sarı kartını Galatasaray takımının oyuncusu Fernando Muslera için kullandı.

6'

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda Ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

5'

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

4'

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Galatasaray kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

3'

Galatasaray rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

2'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Galatasaray atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

2'

Lazio Rome takımının Jean Akpa ile kaleye çektiği şut, Galatasaray savunmasından dönüyor.

1'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

Takımların ilk 11'leri belli oldu.

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1'

İstanbul şehrinde maçın hakemi mücadeleyi başlatan düdüğü çaldı.