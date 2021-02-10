Galatasaray Alanyaspor ZTK maçı hangi kanalda saat kaçta?

Galatasaray, Süper Lig'de en son Fenerbahçeyi evinde yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Son 5 maçtır kaybetmeyen Galatasaray ara transferlerle de kadrosunu güçlendirdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) çeyrek finalde bu akşam Alanyaspor'u yenerek Türkiye Kupası'ndaki iddiasını da göstermek istiyor. İşte Galatasaray Alanyaspor maçının kanal bilgileri ve maç saati.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ZTK Galatasaray Alanyaspor çeyrek final karşılaşması 10 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak olan mücadele A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.



Galatasaray - Alanyaspor eşleşmesinde tur atlayan taraf, Sivasspor - Antalyaspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

MUHTEMEL 11

Galatasaray: Okan, Yedlin, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Oğulcan, Etebo, Emre Akbaba, Babel, Mohamed

Toplam 18 kezle organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip olan Galatasaray, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu. Sarı-kırmızılı takım, Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla eleyerek son 16 turuna yükseldi. Bu turda Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile eşleşen Galatasaray, deplasmanda normal süresi 0-0, uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarını 7-6 alarak çeyrek finalist oldu.

Aytemiz Alanyaspor ise 5. turda TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u 5-1 yenerek son 16 turuna kaldı. Bu turda Süper Lig temsilcilerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Akdeniz temsilcisi, rakibini 4-1'lik skorla kupa dışına itti ve çeyrek finale adını yazdırdı.

Galatasaray'da 2 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 15 gündür takımla çalışmalara katılamayan Sofiane Feghouli ile 3 gün önce Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Marcelo Saracchi, çeyrek final karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

Bu sezonki 2. maç

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, bu sezon 2. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in ilk yarısında yine Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı Alanyaspor 2-1 kazanmıştı. İki takım çeyrek final müsabakasını geçirdikten 10 gün sonra bu kez Alanya'da Süper Lig maçında karşılaşacak.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana kısmında Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.







