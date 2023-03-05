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Geçici işçilere kadro ne zaman Meclis’e gelecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 9 Ocak'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 300 bin geçici işçinin kadroya alınacağını açıklamıştı. Sendikalar, kamuda bir yılda 10 ay çalıştırılıp 2 ay boşta kalan geçici statüdeki işçilerin kadro vaadinin TBMM tatile girmeden yasalaşmasını istedi. Peki 300 bin geçici kamu personeli kadroya girecek mi? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar.

13:23 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Geçici işçiye kadro düzenlemesi

Geçici işçiye kadro düzenlemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 300 bin geçici işçinin kadrolu olarak çalışmasına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, kanayan yara haline gelen geçici işçiler konusunda “Önümüzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak calışmaları sağlanacak” ifadelerini kullandı. Taşeron işçi kadro son durum: 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek, görüşmeler hangi aşamada? İşte detaylar.

Geçici işçi kadro düzenlemesi

Geçici işçiler ne zaman kadroya geçek?

TBMM'nin, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim dolayısıyla mart sonuna doğru çalışmalarına ara vermesi beklenirken, sendikalar yasal düzenlemeyle çözülecek sorunlarını gündeme getirmeye devam ediyor.

TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, yaptığı açıklamada, kamuda farklı istihdam biçimlerinin olduğunu belirtti.

Bu statüler arasında taşeron işçilik ile geçici işçiliğin çözüm bekleyen önemli sorun alanları olduğunu vurgulayan Alemdar, şöyle konuştu:

  • "Geçici işçilik, adı üstünde kısa süreli bir istihdam biçimidir. 15-20 yıl gibi sürelerle geçici işçilik olmaz. Kamuda bir yılda 10 ay çalıştırılıp 2 ay boşta kalan geçici statüde 50 bine yakın işçi bulunuyor. Bu işçilerin Kamu Çerçeve Protokolüyle hüküm altına alınan kadro haklarının Meclis'in seçim dolayısıyla tatile girmeden önce verilmesini istiyoruz."

Bu işçilerden yaklaşık 31 binin Milli Eğitim Bakanlığında çalışan üyeleri olduğunu belirten Alemdar, "Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve düzenli şekilde devam etmesi için özveriyle çalışan bu üyelerimize, yetkililer kadro sözünü bir an evvel yerine getirmeli." dedi.

Geçici işçiye kadro

Geçici işçilerin çalışma süresi ne kadar?

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan da Orman Genel Müdürlüğünde geçici statüde 14 binden fazla işçinin kadro beklediğine işaret ederek, bu talebin karşılanması gerektiğini söyledi. Kamuda geçici işçilerin çalışma süresinin 2019 yılında 9 ay 29 güne yükseltildiğini anımsatan Aslan, şunları kaydetti:

"Kalan 2 ayın devlet için bir maliyeti yok. Üyelerimizin kalan iki ayı da tamamlayıp, 12 ay kadrolu olarak çalışılmasını istiyoruz. Kadro hakkı geçici işçilerin moral, motivasyon ve verimliliğini artırır. Türkiye'nin dört bir yanında yeşil vatan için çalışan üyelerimiz bir an önce kadrolarının verilmesini bekliyor."

Geçici işçi kadro ne zaman yasalaşacak?

Geçici işçiye kadro sorunu ne zaman çözülecek?

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ise geçici işçilerin kadro haklarının Kamu Çerçeve Protokolüyle hüküm altına alındığını anımsatarak, bu hükmün bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Geçici işçilerin kadronun, EYT ve sözleşmeli memurların kadro düzenlemesinden daha önce gündemde olduğuna dikkati çeken Gök, "3600 Ek gösterge, EYT ve sözleşmelilere kadro sorunları çözüldü ama geçici işçilerin kadro sorunu bir türlü çözülmedi. TBMM'nin mart sonuna doğru çalışmalarına ara vereceği göz önünde bulundurulduğunda, kadro hakkının bir an evvel yasalaşmasını istiyoruz." diye konuştu.

Geçici işçi nedir?

Geçici iş pozisyonlarında altı aydan az süreyle belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan işçilere geçici işçi adı verilir.

Geçici işçi kimleri kapsıyor?

Geçici işçiye kadro düzenlemesi; 2006 yılı içerisinde usûlüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 6 ay veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçileri kapsar.

Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçiş işlemleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde tamamlanır.

Geçici iş pozisyonlarından sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş olmalarından dolayı, bu işçilerin mevcut ücret düzeylerinde ve diğer malî ve sosyal haklarında artış yapılamaz ve ücret skalaları değiştirilemez.


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#Geçici işçi
#Taşeron işçi kadro
#meclis geçici işçi kadro düzenlemesi
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