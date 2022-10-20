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Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 3 - Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam ediyor. Ankara'da oynanan maçta Gençlerbirliği, Niğde Anadolu FK'yı konuk etti. Normal süresinin 1-1 sona erdiği karşılaşmayı ev sahibi ekip uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 galip tamamladı ve adını 4. tura yazdırdı. İşte Gençlerbirliği- Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçı özet, goller ve maçtan dakikalar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gençlerbirliği- Niğde Anadolu FK ÖZET: Golleri kim attı, kaç kaç bitti, maçtan dakikalar (Ziraat Türkiye Kupası)
Gençlerbirliği- Niğde Anadolu FK özet

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği ile Niğde Anadolu FK kozlarını paylaştı. Mücadele Gençlerbirliği'nin 3-1 üstünlüğü ile sonlandı.

GENÇLERBİRLİĞİ- NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ: 3-1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Gençlerbirliği, evinde Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü uzatmalar sonucunda 3-1 maplup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Levent Gümüşdere xx, Tuncay Ercan xx, Hasan Cebeci xx

Gençlerbirliği: Atalay Gökçe xx, Aksel Aktaş xx (Bieliaiev dk. 46 xx), Mert Kula xx, Gökhan Gül xx (Metehan Mert dk. 46 xx), Muhammed Bayır xx, Kağan Özkan xx (Barış Alıcı dk. 46 xx), Seyit Ali Kahya xx, Ulusoy Mert Kabasakal xx (İlker Karakaş dk. 73 x), Ahmet Arda Tuzcu xx (İbrahim Baran Kayikci dk. 114 ?), Zafer Göktuğ Erdem xx, Sami Gökhan Altıparmak xx (Ataberk Gök dk. 90 1 ?)

Yedekler: Ahmet Köyönü, Abdullah Şahindere, Baran Başyiğit, Hüseyin Kırıkcı

Teknik direktör: Taşkın Aksoy

Niğde Anadolu Futbol Kulübü: Yağız Efe Zeybek xx (Ahmet Keleş dk. 71 x), Ahmet Demir xx, Güray Fırat xx (Selçuk Öztürk dk. 39 xx), Taner Yılmaz xx (İbrahim Yiğit Demir dk. 82 ?), Rıdvan Çelik xx (Murat Şamil Kurt dk. 71 x), Harun Kahraman xx (Berk Zerenman dk. 91 ?), Muhammed Şiyar Eroğlu xx, Murat Balçın xx, Eren Moroğlu xx (Faik Kartal Duran dk. 46 xx), Yusufhan Çalık xx

Yedekler: Muhammed Demir

Teknik direktör: İskender Eroğlu

GENÇLERBİRLİĞİ- NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Goller: Yusufhan Çalık (dk. 5) (Niğde Anadolu Futbol Kulübü), Ahmet Arda Tuzcu (dk. 45 2 ve104), Barış Alıcı (dk. 113) (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Ahmet Demir (dk. 104) (Niğde Anadolu Futbol Kulübü)

Sarı kartlar: Yağız Efe Zeybek (Niğde Anadolu Futbol Kulübü)

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