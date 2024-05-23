Gönül Dağı'na geri dönüyor: Bütün dengeleri baştan sona değiştirecek!

Gönül Dağı dizisinde hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Dizide daha önce kadroda yer alan Ecem Özkaya'nın yeniden döneceği iddiaları gündeme geldi. Hayranları sevilen oyuncunun Gönül Dağı'na dönüp dönmeyeceğini merak ediyor.

Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu gibi yetenekli isimlerin yer aldığı dizi, Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan Gönül Dağı, yeni bölümüyle yine büyük ses getirdi.

Uzun süredir merakla beklenen bir soru nihayet yanıtını bulmak üzere. İşte izleyicileri heyecanlandıran Ecem Özkaya sürprizi…

Zahide geri mi dönüyor?

Hatırlanacağı üzere, Ecem Özkaya'nın canlandırdığı Zahide karakteri diziye veda etmiş ve oyuncu Bahar dizisinde Rengin karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Ancak, Bahar dizisinin son bölümlerinde Rengin karakterinin ABD'ye gideceği ve hastaneden ayrılacağı açıklanmıştı.