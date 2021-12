Google Play Store indir - ücretsiz APK indir Play Store uygulama satın alma

Google Play Store indirme işlemlerini buradan görebilirsiniz. Ücretsiz olarak Play Store APK indirmek için gereken bilgileri buradan sizlerle paylaşıyoruz. Binlerce yeni uygulamanın eklendiği ve çeşitli uygulamaların yer aldığı Play Store'un son sürümünü APK dosyası indirerek kurabilirsiniz. İşte Google Play Store hakkındaki tüm detaylar.

Google Play Store APK indirmek için tıklayınız

Google Play Store Nasıl Kullanılır?

Öncelikle Google Play uygulamasından akıllı telefonunuza veya tabletinize uygulama yüklemej için Gmail hesap bilgileriniz ile giriş yapmanız gerekmektedir. Gmail hesabınız ile giriş yaptıktan sonra Google Play'ın arama bölümünden istediğiniz uygulama veya oyunu arayarak rahatlıkla indirebilirsiniz.

Beğendiğiniz ve beğenmediğiniz programlar için oy verebilir, yorum yapabilirsiniz. Örneğin İngilizce Türkçe çeviri sözlüğü indirmek isteyen bir kişi, onlarca uygulama arasından birini seçmek durumunda. Programı daha önce indiren kişiler bir sonraki kişilerin kolay seçim yapmasına yardımcı oluyor ve yorum yapıyor. Kullanıcı yorum ve beğenilerini dikkate alarak program seçiminde bulunmak mümkündür. Android cihaz kullanan herkes bu programa kolaylıkla sahip olabilir. Google Play Store'u kullanmaya başlamadan önce kullanıcı hesabı oluşturulması gerekir. Program tamamen ücretsiz olarak hizmet verir.



Google Play Store'daki uygulamaları hemen indirmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.



GOOGLE PLAY STORE İNDİR

GOOGLE PLAY STORE İNDİRME VE HESAP İŞLEMLERİ

Bir İnternet veya mobil veri bağlantınız olduğunda Play Store'dan uygulama, oyun ve dijital içerik yükleyebilirsiniz. Bazı içerikler ücretsizdir, bazıları ise satın alınabilir.

Satın aldığınız veya yüklediğiniz içerikler, türlerine göre Google Play Kitaplar'da, Google Play Oyunlar'da, Google Play Gazetelik'te, Google Play Filmler ve TV'de veya Google Play Müzik uygulamasında görünür.

Satın alma veya yükleme

Henüz eklemediyseniz cihazınıza bir Google Hesabı ekleyin.

Bilgisayarınızda Google Play Store uygulamasını Google Play açın veya Google Play'e gidin.

Bir öğe seçin.

Yükle'ye (ücretsiz öğeler için) veya öğenin fiyatına dokunun.

Ekranda gösterilen talimatları uygulayın.

Ücretli öğeler: Ödeme yönteminizi seçmek veya düzenlemek için Aşağı oku Down kullanın.

Not: İlk defa bir satın alma işlemi yapıyorsanız bir Google Cüzdan hesabı oluşturmanız istenir.

Google Play'de bir öğe satın aldığınızda aşağıdakileri aklınızdan çıkarmayın:

Google Hesaplar ayarlarınızı değiştirerek, bilgisayarınızda Google Play'i ziyaret ettiğinizde görüntülenecek dili değiştirebilirsiniz.

Uygulamalar, desteklenen Android cihazlar ile birlikte kullanılacak şekilde tasarlanmıştır; bunları bilgisayarınızda kullanamazsınız.

Bazı içerikler tüm cihazlarda kullanılamayabilir.

Android TV'de oyun satın alıyor veya indiriyorsanız bazı oyunlar oyun kumandası gerektirir. Bu oyunlar, Google Play Store uygulamasında “Oyun Kumandası" başlığı altında listelenmiştir.

Cihazınıza hesap ekleme

Google Play Store uygulamasında ürün indirmeye ve satın almaya başlamak için cihazınıza bir Google Hesabı eklemeniz gerekir.

Hesabınız Google tarafından barındırılan bir alan adındaki Gmail adresiniz veya kullanıcı adınız olabilir. Cihazınıza birden fazla Google Hesabı ekleyebilirsiniz.

Cihazınıza Google Hesabı eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

Cihazınızın ana Ayarlar menüsünü açın.

"Hesaplar" bölümünün altında, + Hesap ekle'ye dokunun.

Google Google'ı seçin.

Mevcut hesap seçeneğini (varolan bir hesabınızı eklemek istiyorsanız) veya Yeni'yi (yeni bir hesap oluşturmak istiyorsanız) belirleyin.

Hesabınızı eklemek için talimatları uygulayın.

Hesabınızı ekledikten sonra, Google Play'de ürün satın almak için wallet.google.com adresinden hesabınızda oturum açarak

Google Cüzdan'ı hesabınıza ekleyin.

İpucu: Yanlışlıkla yapılan veya yetkisiz satın alma işlemlerinin olmasını önlemeye yardımcı olmak için hesabınızda şifre koruması kullanın.

Google play storeyi indirebilmek için akıllı telefonlarınızın google arama motoruna google play store yazmanız yeterli olacaktır. Bu uygulama en güncel linklerden tutun da en yeni oyunlara kadar her türlü uygulamayı içerisin de tutan bir uygulamadır. Facebook , twitter , oyunlar ve daha bir sürü uygulamayı telefonunuza yüklemeniz de büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu uygulamayı kullanırken veya indirirken herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Bu uygulamayı indirebilmeniz için yada bu uygulamayı kullanabilmeniz için internetinizin olması yeterli olacaktır.

Google Play ile akıllı telefonunuz üzerinde ihtiyacınız olan şeyler Google Play indir üzerinde yer alan ücretli oyun ve uygulamaları, sadece kredi kartınızı Google Play store indir hesabınız üzerine tanımlayarak hemen satın alır Android cihazlarınız üzerine yükleme yapabilirsiniz.

Ayrıca Google Play indir hesabınıza birden fazla cihaz tanımlayabilir ve indirmek istediğiniz uygulamaların veya oyunların cihazlarınız uyumlu olup olmadığını görüntüleyebilmeniz mümkün. Bir diğer özeliğide mobil cihazlarınız üzerinde yer alan tüm uygulamaları, oyunları ve diğer verileri Google Play store indir hesabınız üzerinede yedekleyebilir tablet yada telefonunuzun başına bir şey geldiğinde tüm verilerinizi mobil cihazınıza yeniden yükleyebilirsiniz.

https://play.google.com/store/...

İşte Google Play APK indirme ve güncelleme işlemleri.

1- Play Store'un en güncel sürümünü indirin.

2- İndirdiğiniz .apk uzantılı dosyayı telefon hafızasına atın. Dahili depolama ya da microSD kart fark etmez. APK dosyasını attığınız klasörü bilmeniz yeterli.

3- Yükleme işlemine geçmeden önce telefonunuzda "Ayarlar> Güvenlik> Bilinmeyen Kaynaklar" seçeneğini aktif hale getirin.

4- Play Store'a ait APK dosyasını yükleyebilmeniz için cihazınızda herhangi bir dosya yöneticisinin (Dosyalarım) bulunması gerekiyor. Neredeyse tüm Android üreticileri sistem içerisinde kendi dosya yöneticilerine yer vermektedir.

5- Dosyalarım içerisinde bulunan "com.android.vending-5.2.12-80321200-minAPI9.apk" dosyasını seçin ve yükleme işlemini başlatın. Yükleme işlemi birkaç saniye sürecek. Artık en güncel Play Store'a sahipsiniz.

Güncelleme işlemleri

Google Play'de play.google.com uygulama indirmeyle ilgili sorunlar yaşıyorsanız veya Google Play Store uygulamanız yoksa cihazınız desteklenmiyor olabilir. Cihazınız listede yoksa piyasaya yeni çıkmış veya başka nedenlerle listelenmemiş olabilir. Cihazınızın Google Play'i kullanabilip kullanamadığıyla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa destek için cihaz üreticinizle iletişim kurun. Not: Android cihazınızın modelini veya yapı numarasını bulmak için cihazınızın ana Ayarlar menüsü > Telefon Hakkında veya Tablet Hakkında bölümüne gidin.

Gmail ,Yandex Maps, Spotify gibi uygulamalar İnsanların en çok indirdiği uygulamalar arasında yer alıyor. Bu listeye baktım sizde iletişim için olduğunu görürken bir diğer programı ise müzik üzerine yoğunlaştığını görebilirsiniz. Bu haberimizde sizlere bahsetmek istediğim bir konu Elbette insanları bu alanda yaptığı yatırımlar ile alakalıdır. Bazı bireysel yatırım yapmayı tercih ederken, bazı kurumsal şirketler O da kısa bir oyun veya program piyasaya sürmektedirler. İnternet üzerinden Google Play Store ile yapabileceklerinizi sıralayacağız. İlk olarak bahsetmek istediğim bir konu telefonunuza indirebileceğiniz oyunlar ile alakalıdır. İnternet bağlantınız varsa oynadığı reklam çıkması olağandır. İnternet bağlantısının olmadığı durumlarda sizde reklamsız bir şekilde oyun oynama keyfini yaşayabilirsiniz. Konu ile ilgili olarak web sitemizde yer alan oyun kategorisine geçiş yapabilirsiniz. Bu kategoride birçok oyun ile ilgili haberlere göz atabilirsiniz. Şu anda dünyada mobil mağaza anlamında sadece iki büyük kuruluş vardır. Bu kuruluşlar arasında Google ve Apple yer alıyor. Zaten teknoloji pazarına baktığımızda iki şirketin de Lider konumda olduğunu görebiliriz.

Google Play Store kullanmaya ve google play store uygulamalarından, oyunlarından, duvar kağıtlarından yararlanmak için 1 adet gmail hesabınızın olması gereklidir. Gmail hesabınızla Google Play Store a giriş yaparak indirmeye başlayabilirsiniz. İster ücretli ister ücretsiz binlerce uygulama, oyun ve duvar kağıdı Google Play Store'da sizleri beklemektedir. Gönül rahatlığı ile virüs sorunu yaşamadan indireceğiniz programlar telefonunuza anında yüklenir, kullanımınıza sunulur. Yukarıda verilen Google Play Store son sürüm android apk sını indirerek google play store u telefonunuzda kurduktan sonra Google Play dünyası ile tanışabilirsiniz.

Google Play Store Bilinmesi gerekenler

Google'ın yapmış olduğu bu mobil mağazadan yararlanabilmek için telefonunuzun internete bağlı olması gerekir, internete bağlı olan telefonunuzla mobil mağazaya girerek uygulama indirmeye ve vakit geçirmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum mağazadaki her uygulama ücretsiz değildir, bazı uygulamalar ücretlidir ve kredi kartınızla mağaza üzerinden ödeme yaparak ücretli uygulamaları da indirebilirsiniz. Uygulamaların yan tarafında yeşille yazılı olan bölgede uygulamanın ücretli veya da ücretsiz olduğu hakkında yazı yazmaktadır, buradan indirdiğiniz uygulamanın ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğunu anlayabilirsiniz.

Uygulamayı açtığınızda üst bölümde 4 ana bölüm bulunmaktadır bunlar; uygulamalar, oyunlar, kitaplıklar, gazetecilik. Bu bölümlerden indirmek istediğiniz hangisiyse onu seçerek inceleme yapabilirsiniz. Ayrıca uygulamada size yardımcı olabilmek için ve sizi aydınlatabilmek için bazı bölümler vardır bunlardan bazıları; en çok ziyaret edilenler, en popülerler, yeni ve güncellenmiş olanlar gibi. Bu bölümlerden de aradığınız uygulamayı veya istediğiniz uygulamayı daha rahat bir şekilde bulabilir ve daha güvenilir ve hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. Tamamen siz kullanıcılar için tasarlanmış olan bu mağazayı gezmek artık sizin elinizde.

2021 GOOGLE PLAY STORE ENLERİ

Google Play Store enleri düzenli olarak her yıl yayınlanıyor. Bu yıl en iyi uygulamalar ve en iyi oyunlar açıklandı.

Listede yer alanların bir kısmı gerçekten de şaşırtmayı başardı. 2021 yılında kullanıcıların seçimi ödülünü Paramount aldı. Geçen yıl bu ödüle Disney layık görülmüştü.

2021 yılında meditasyon uygulaması olan Balance tüm dallarda 1. olmayı başardı. Onun böylesine ciddi bir başarı elde etmesi açıkçası pek beklenmiyordu. Pandemi dönemi ile birlikte bu tür uygulamaların tercih edilme oranı artış gösterdi. Bu uygulamanın en iyi olarak seçilmesi pandeminin etkisi ile gerçekleşti.

Google Play Store oyunlar bölümünde de bazı değişimler yaşandı. Mesela oyunlarda ilk sıraya Pokemon UNITE yerleşti. Bu oyun en çok tercih edilenlerde zirvede görünüyor. Neredeyse çıktığı ilk günden beri bu oyun son derece popülerdi.

Bu uygulama mağazasının en iyi bağımsız oyunu 7 Billion Humans oldu. En iyi çerez ise Cats in Time seçildi. En iyi rekabetçi oyun olarak League of Legends: Wild Rift zirveye oturmayı başardı. En iyi ezber bozan oyun Inked oldu. Uygulamalarda ise en eğlenceli uygulama Clubhouse seçildi. bu uygulama da çıktığı ilk günden beri son derece popülerdi. Google Play Store en iyileri 2021 yılı için seçilmiş oldu.

Birçok farklı adayın yarıştığı kategorilerde her daim en iyi olanlar listesinde zirvede Empathy yer alıyor.