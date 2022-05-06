1 Mayıs’ı kana bulayacaklardı: Adliyeye sevk edildiler

Bakan Soylu: Biz PKK'ya PYD'ye sınır ötesinde istila yaptırmadık sınırlarımızı kim istila edebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de Ercan Gürses'in sunduğu 'Ankara Gündemi' programına konuk oldu.



Göç ve göçmenlerle ilgili birçok konuda açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, göçmenlerin Türkiye'de sessiz istila yapacağı iddialarına cevap verdi.



Soylu, 'İstila olacakmış. Kim nereyi istila edecek? Biz, PKK'ya, PYD'ye istila yaptırtmadık. Kendi sınırlarımızın ötesinde biz bu istilayı yaptırmıyoruz, sınırlarımızın içerisinde mi yaptıracağız?' dedi.







