1. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu başlıyor

Toplantıda; Kızıltepe Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm Federasyonu tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek olan 1. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu’nun tanıtımı yapıldı.

Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz 1. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu’nu geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz diyen Çam: “ Uluslararası kimliğini her yıl güçlendirerek bölgenin tanıtımına turizmine ve spor ahlakının gelişmesine olabildiğince katkı sunmak amacıyla bu koşuyu gerçekleştireceğiz.

28 Ekim olan yarışma tarihimizin bugünden itibaren 81 ilde yarışmanın duyurusu yapılacak. Yarışmamızın Atletizm Federasyonu kanalıyla uluslararası bir boyutu olacak. İlimizde ve ilçemizde böyle bir yarışmayı düzenlemiş olmanın mutluluğunu inşallah hep beraber yaşayacağız. Profesyonel olarak gerçekleştirilecek olan bu yarışmayla birlikte yine halk koşusu diye tabir ettiğimiz vatandaşlarımızın katılımıyla olacak bir program da var. Dereceye giren sporcularımızın özgeçmişinde uluslararası bir müsabakaya girdikleri de yer alacak. ” dedi.

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1. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu, 21 km ve 5 km halk koşusundan oluşmaktadır. Güzergah Halı Sokağından başlayıp Vakıf Banktan- üç yola, oradan Mardin Caddesi, havaalanı, Selen Kışlası ve son olarak Mehmet Akif İnan İmam Hatip lisesinin oradan dönüşü sağlanarak tekrar stad yerine geri dönülerek son bulacak. Tek şeritte gidilip tek şeritte geri dönülecek. Trafik bir şeride kapalı olacak.

Yarışmaya katılan her sporcuya; anı madalyası, t-shirt, çanta ve dereceye giren sporculara kupa verilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler Mezopotamya Yarı Maratonu sayfasından başvurularını yapabilirler.

Çam son olarak, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş’a, Milletvekilleri Sayın Cengiz Demirkaya ile Şehmus Dinçel’e, Türkiye Atletizm Federasyonuna ve kurum amirlerimize ile emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.