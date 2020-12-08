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Gündem 10 köy buradan geçimini sağlıyordu 1 milyon dolar bir gecede kül oldu
AFYONKARAHİSAR

10 köy buradan geçimini sağlıyordu: 1 milyon dolar bir gecede kül oldu

Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olan Eber Gölü’nde sezonda 1 milyon dolar ihracatın yapıldığı kamışlar dün çıkan yangınla kül oldu.

Haber Merkezi İHA
Kamışlar çıkan yangınla kül oldu.
Kamışlar çıkan yangınla kül oldu.

Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olan Eber Gölü’nde sezonda 1 milyon dolar ihracatın yapıldığı kamışlar dün çıkan yangınla kül oldu.

KAMIŞLAR KÜL OLDU

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi sınırlarında bulunan Eber Gölünün Derekarabağ ile Çayırpınar köyleri arasında kalan kısmında dün akşam yangın çıktı. Eber Gölü’nün sularının çekildiği göl arazisinde çıkan yangın sonrası 600 dönüm zarar görürken onlarca dekar kamış ise yanarak kül oldu.

10 KÖY BURADAN GEÇİNİYORDU

Derekarabağ ile Çayırpınar köylerinde bulunan ve sezonda 1 milyon dolar ihracatın yapıldığı kamışlar çıkan yangınla birlikte bir gecede kül oldu. Yanan kamışlardan bölge halkı sezonda haftalık 500 bin lira gelir elde ediyor ve 10’a yakın köy bu sayede geçimini sağlıyordu.
Yangının çıktığı göl arazisi bundan birkaç yıl önce suyla doluydu ancak kuraklık nedeniyle göl suları çekildi ve böylece arazide bulunan kamışlar yangının hedefi oldu.
Yangına maruz kalan kamışlar başta Hollanda gibi birçok ülkeye ihraç edilerek çatı yalıtım malzemesi olarak kullanılıyordu.

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