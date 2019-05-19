100. yılda gökyüzünde Türk bayrağı açtılar

Ölüdeniz Mahallesi’nde bulunan Gravity firması ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında 5 üniversite öğrenci, dünyaca ünlü Babadağ’a çıktı.

Öğrenciler, hazırlıklarının ardından 1900 metre yükseklikteki pistten tandem (ikili) uçuş yaptı. Uçuş sırasında öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla Ölüdeniz manzarasını izlediler. Vatandaşların alkışları arasında öğrenciler, Belcekız Plajı’ndaki piste sorunsuz iniş yaptılar.

İnişin ardından gazetecilere açıklama yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandığını söyledi. Geçen yıl 19 genci Babadağ’dan paraşütle uçurduklarını anlatan Yiğit, “Uçuşların Türk bayrakları eşliğinde yapılması ayrı bir önem arz ediyor. Önümüzdeki yıllarda da benzer organizasyonlar gerçekleştireceğiz” dedi.