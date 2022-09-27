1001 Çocuk 1001 Dilek Şöleni coşkuyla kutlandı

1001 Çocuk 1001 Dilek Projesi, bu yıl da Deniz Feneri Derneği Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen program ile çocuklar için unutulmaz anların yaşanmasını sağladı.

Deniz Feneri Derneği tarafından 19 yıldır sürdürülen 1001 Çocuk 1001 Dilek Projesi, bu yıl da Deniz Feneri Derneği Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen program ile çocuklar için unutulmaz anların yaşanmasını sağladı. Mısır, pamuk şeker stantları ve şişme oyun alanlarının kurulduğu alanda palyaço ve maskotların yanında iyilik gönüllüsü ağabey ve ablalarıyla doyasıya eğlenen çocuklar gerçekleştirdikleri hayalleri ve tarifsiz bir günü hatıralarına eklediler.

İYİLİK COŞKUYLA YAŞANDI

Şölende Resul Aydemir ve Cem Belevi sahne alarak çocuklar için şarkılar söylediler. Sanatçılarımız, bir sosyal sorumluluk olarak gördükleri ve gönüllü olarak katıldıkları şölende hayalleri gerçekleşen çocuklarımızla zaman geçirdiler. Şölenin gerçek bir şölene dönüşmesinde en büyük katkıyı sağlayan sanatçılarımız, hayali sahneye çıkmak olan iki yavrumuzun hayallerini gerçekleştirmek için sahnelerini onlarla paylaştılar. Çocuklara, yalnızca fotoğraflarla değil, en samimi duygularla hafızalarda kalacak iyiliğin coşkusunu yaşattılar.

YURDUN HER BİR KÖŞESİNDEN AYRI DİLEK

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin her bölgesinden yüzlerce dilek topladık, ilk dileğin on dokuz yıl önce gerçekleşti. Yüzlerde oluşan küçük bir tebessüm, bizim en büyük mutluluğumuz. Projemize destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Minikler yalnız bırakılmadı

Çocuklara unutulmaz anların yaşatıldığı şölen Bahçelievler Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşti. Şölene Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ayşenur Çalıkçı, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt ve Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Av. Saffet Öz katıldı.