Gündem 110 bin araç denetlendi
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110 bin araç denetlendi

Türkiye genelinde 30 polis sorumluluk bölgesinde 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında yaklaşık 110 bin araç denetlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
81 ilde alkollü araç kullanan sürücülere karşı denetim yapıldı.
81 ilde alkollü araç kullanan sürücülere karşı denetim yapıldı.

31 Ağustos-1 Eylül’de gerçekleştirilen radarla hız kontrollerinde 42 bin 206 araç ve sürücü denetlendi. Denetlemelerde, 22 bin 624 hız ihlali tespit edildi. Ayrıca 24 bin 487 trafik kural ihlali belirlenerek, ilgililere cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 350 araç trafikten men edildi, 11 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde alkollü araç kullanan sürücülere yönelik de 30-31 Ağustos tarihleri arasında uygulama gerçekleştirdi. 70 bin 514 aracın denetlendiği uygulamalarda bin 45 araç trafikten men edildi, bin 213 sürücünün alkol, 5 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde ayrıca bin 21 sürücünün ehliyet belgelerine geçici olarak el konuldu. Bu kapsamda 6 bin 471 trafik kural ihlali tespit edildi.

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