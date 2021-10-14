Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney ve doğu yönlerden, Marmara ve Karadeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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Kent merkezi ve bazı ilçelerde dün öğleden sonra sağanak ile fırtına etkili oldu. Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde ağaçlar kökünde sökülüp devrildi. Galericiler Sitesi'nde de bir oto galerinin çatısı çöktü, büyük çapta hasar meydana geldi. 36 yıllık Garaj Camisi'nin iki minaresinin külahları da yerinden sökülüp düştü. Yoldan geçen 2 kadın külahlardan birinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
O anlar, çevredekilerin cep telefonuna yansıdı. Külahlardan diğeri de cami önünde seyyar satıcılık yapan Mehmet İşçen'in otomobilinin üzerine düşerek maddi hasara neden oldu. Bir alışveriş merkezinin çatısının çökmesi sonucu 6, bir ağacın devrilmesiyle de 1 kişi yaralandı.
Aydın Valiliği’nden, hasar tespit çalışmaları ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:<br>“12 Ekim saat 14.58'de meydana gelen ani ve sağanak yağış ile fırtına nedeniyle Nazilli ve Didim ilçelerinde hasar meydana gelmiştir. Nazilli ilçesinde çatı uçması, reklam panolarının devrilmesi, ağaç devrilmesi, cami minaresinin külahının devrilmesi olayları meydana geldi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne 35 ihbar iletildi. Nazilli'de bir AVM içinde çatı çökmesi ihbarı üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait 4 ambulans 1 UMKE ekibi olay yerine ulaştı. Hafif yaralanan 6 vatandaşa ilk müdahaleler yapılarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne nakilleri sağlandı. Ayrıca Nazilli ilçesi Turan Mahallesi'nde bir ağacın devrilmesi sonucu 1 şoför hafif şekilde yaralandı. Karaçay Mahallesi Garaj Cami minarelerinin yıkılması sonucu bir araç zarar gördü.
Fırtına nedeniyle 15 iş yeri ve evde çatı uçması sonucu hasar oluştu. Çatı uçması sonucu 17 araç hasar gördü. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Didim ilçesinde şiddetli yağmur sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 5 adet su baskını ihbarı geldi. Ayrıca 3 adet trafo yangını ihbarı alındı. İtfaiye ve AYDEM tarafından ihbar yapılan noktalara ekipler yönlendirildi. Herhangi bir tehlikenin olmadığı değerlendirilmiştir. Nazilli ve Didim Kaymakamlıkları tarafından zarar tespit çalışmaları başlatıldı.\"<br>Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, fırtınanın etkili olduğu yerlerde devrilip yolu kapatan çok sayıda
Aydın'daki fırtınanın bilançosu ağır oldu: 7 yaralı 15 iş yeri ile 17 araçta hasar
Aydın'da kent merkezi ve bazı ilçelerinde dün etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından hasar tespit çalışması yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, 15 iş yeri ile 17 araçta hasar meydana geldiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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Kastamonu’da 11 Ağustos’ta Ezine Çayı’nın taşması sebebiyle meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra, çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel felaketi sebebi ile Kastamonu’da 72 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda ev ve iş yeri de yıkıldı. Sel sebebiyle, çaylardan sürüklenen otomobiller, ev eşyaları, ağaçlar, tomruklar Karadeniz’e sürüklendi. Dere yataklarında birçok alanda çalışma olması sebebi ile aylardır, çamurlu bir şekilde akan dereler Karadeniz’i kahverengine bürüyor.
Denizin çamurla kaplanması ve selin sürüklediği tonlarca eşya, otomobil ve ağaçların deniz dibinde kalması sebebiyle balıkçılar, 1,5 aydır “Vira Bismillah” diyemedi. Denizlerde av sezonunun başlamasına rağmen denize açılamayan balıkçılar, mağdur olduklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Balıkçılar, denize açılamaması, kentte balık fiyatlarına da yansıdı.
Çatalzeytin’de Ginolu Balıkçı Barınağında 55 yıldır balıkçılıkla geçimini sağlayan Bayram Bulut, “55 yıldır balıkçılık yapıyorum. Dedemden babama, babamdan bana, benden de oğluma geçti. Yalnız bu selden dolayı aşağı yukarı av sezonunun açıldığı Eylül ayından bu tarafa denize çıkamıyoruz. Çıksak bile 1-2 gün ancak çıkabildik. Deniz çok bulanık, palamut bulanık suya girmiyor. Ağaçlar var denizde, bu yüzden her bölgede ağ atamıyoruz. Çok mağduruz. Çünkü denizden nereden ne çıkacağını artık bilemiyoruz.
Eskisi gibi şu anda deniz temiz değil. Onun için ağ atmak istesek, güvenemiyoruz. Zaten deniz çok bulanık, bulanık suya palamut kesinlikle girmez. Sürekli hava bozuyor, yağmur yağıyor. Çaylar bulanık akıyor, deniz çamurlu şu anda. Bu yüzden kıyı balıkçısı, yani palamut yakalamak isteyen balıkçılar şu anda mağdur. Denize çıkamıyoruz. Abana’da 40-50 tane balıkçı vardır, Çatalzeytin’de 15 balıkçı var. En az 250-300 kayık vardır. Bunların yanı sıra, Doğanyurt var, İnebolu var, Cide var. Buralarda kaç balıkçı var bilmiyorum ama çok fazla balıkçı, bu işten ekmek yiyenler bu yıl mağdur” dedi.
Denizde balık olmaması sebebi ile fiyatların da yükseldiğini ifade eden Bulut, “Sürekli yağış var, iklimler değişti. Havanın zamanı tutmuyor. Ne zaman ne eseceği belli değil. Sürekli fırtına var, deniz bulanık, çamur içinde. Ben, 55 yıldır balıkçılık yapıyorum, daha bugüne kadar böyle bir sel görmedim. Böyle bir felaket yaşamadık. Denizin bu kadar pis olduğunu hiç görmedik. Kastamonu’da bu yüzden ne yazık ki balık yok. Şu anda balık fiyatlarını görüyorsunuz. Balık tutamadığımızdan, balık olmadığından dolayı fiyatlar yükseliyor. Balık olsa fiyatlarda kendi kendine düşer” diye konuştu.
Denize açılamadıkları için çalışanlarının hepsinin işten ayrıldığını kaydeden Bulut, “Balık havası yok şu anda. Deniz böyle estikçe balığa bizler çıkamayız. Hadi çıktın diyelim şu havada balık göremezsiniz. Çünkü deniz bulanık. Bu yıla kadar yanımızda 15 kişi çalışıyordu. Fakat bu yıl balığa çıkamadığımız için hepsi ayrıldı, aile fertlerinden oluşan 4 kişi kaldık. Balık sezonu başladı ama ne yazık ki bizim yüzümüz gülmedi. Avlanamıyoruz, avlanamadık, hiç kimseye balık ulaştıramıyoruz” şeklinde konuştu.
Fiyatların yükselmesi sebebi ile balık yiyemediklerini söyleyen Halil İbrahim Yay ise, “Ağustos ayında yaşanan sel felaketinden dolayı balık Karadeniz’de yok. Çatalzeytin’de şu anda rüzgardan, dalgadan, lodostan, çamurdan, denizin kirliliğinden dolayı balıkçılarda, balığa açılamıyor. Biz de bugün limana geldik, zaman zaman buraya geliyoruz. Kendi kendimize balık tutuyoruz. Fakat bu yıl yaşanan selden dolayı balık fiyatları pahalı. Balıkçılarda denize açılamadıklarından dolayı mağdur oldu. Bizler de balık yiyemediğimizden dolayı mağduruz. Günlük olarak buraya geliyoruz, kendi kendimize balık yakalamaya çalışıyoruz. Deniz dalgalı, rüzgarlı ve çamurlu, bu yüzden dolayı balık yakalamıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla günde ne kadar yakalayabildiysek artık” ifadelerini kullandı.
Kastamonu'daki sel felaketi balıkçıları da vurdu: 1,5 aydır 'Vira Bismillah' diyemediler
Kastamonu'da onlarca kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sebebi ile çamura bulanan Karadeniz'de balıkçılar, 1,5 aydır limanda bekliyor. Balıkçıların denize açılamaması, Kastamonu'da balık fiyatlarına da yansıdı.