Gündem 15 Mahalle Buluşması Pınarbaşı Mahallesi
YEREL GÜNDEM

15. Mahalle Buluşması: Pınarbaşı Mahallesi

Mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek, mahalle sakinlerinin görüş ve taleplerini yerinde dinlemek için Batman Belediyesi’nin düzenlediği Mahalle Buluşmaları’nın 15’incisi Pınarbaşı Mahallesi’nde gerçekleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
15. Mahalle Buluşması: Pınarbaşı Mahallesi
Pınarbaşı Mahallesi

Pınarbaşı Mahallesi Beybun Parkı’nda düzenlenen programa Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Muzaffer Özkan ve Adnan Yürük, Belediye Birim Müdürleri, Batman’daki Kamu ve Kurum Müdürleri, Mahalle Muhtarı Lokman Polat ile mahalle sakinleri katıldı.

Mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin; kanalizasyon, yol, kaldırım, park, imar, aydınlatma, ibadethane ve internet gibi sorunlarını Vali Şahin’e iletirken Vali Şahin’de sorunların çözüme kavuşturulması için ilgili müdürlere talimat verdi.

“Taziye evlerinin işletmesini belediyeye alıyoruz”

Batman’a yıllardır yapılmayan hizmetleri yapmak ve eksikleri gidermek için çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Şahin, “Taziye evlerinin işletmesini belediyeye alıyoruz ve tüm giderlerini karşılayacağız. Bütün taziye evlerinin bakım ve onarımını yaptıktan sonra Ağustos ayında açmayı planlıyoruz. Işıklandırması olmayan 89 parkın ışıklandırması yapıldı. Batman Çayı’nın kenarında 177 bin metrekare alana sahip bir park yapıyoruz. Atatürk Parkı’na da 4 bin metrekare alanı daha ekliyoruz. Bulabildiğimiz her köşeye park yapıyoruz ve daha da yapacağız. Bilgi evi ve kütüphane yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye’nin en modern kent meydanlarından ve millet bahçelerinden biri olacak olan bir parkı Esentepe’ye yapıyoruz. Biz geldiğimizde kişi başı 2 metrekare olan yeşil alanı 5 metrekareye çıkardık” sözleriyle yapılan çalışmalara açıklık getirdi

Abone Ol Google News
İki günde nüfusu 5 katına çıktı

İki günde nüfusu
5 katına çıktı

​Oteller ve sahiller doldu taştı.
Bir rolden çok daha fazlası

Bir rolden çok daha fazlası

​Şafak Vakti'nin başrol oyuncusu Petekkaya, TVNET'e konuştu.
Almanya sular altında

Almanya
sular altında

​Hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı.
Bir il daha mavi oldu

Bir il daha mavi oldu

Harita güncellendi. İşte yeni detaylar...
TRT'de dolu dolu dört yıl

TRT'de dolu dolu dört yıl

​İbrahim Eren, birçok yenilik ve başarıya imza attı.
AYM yeniden yapılanmalı

AYM yeniden yapılanmalı

​Bahçeli'den Gergerlioğlu kararına tepki.

Koronavirüs daha bitmedi

Koronavirüs daha bitmedi

​Kurban pazarlarında tokalaşma geleneği devam ediyor.

22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Ergani Makam Dağı restorasyon projesi tamamlandı
Gündem

Ergani Makam Dağı restorasyon projesi tamamlandı

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Abdulselam ÖZTÜRK’ün talimatlarıyla, Makam Dağını korumak ve geliştirmek adına Ergani Belediyesi tarafından çalışmalar başlatıldı. Ergani Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenileme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülerek, Makam Dağının yeni hali Ergani halkımının hizmetine sunuldu.
Bağlar Belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak.
Gündem

Bağlar Belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimini ve milletin buna karşı elde ettiği zaferi konu alan “Şafak Vakti” filmini sinemada ilçedeki gençlerle beraber izledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen film için bilet giderlerini karşılayarak çeşitli ikramlarda bulunduğu gençlerle sinemada buluşan Başkan Beyoğlu,”O ihanet sarmalını ve buna karşı milletimizin vatan aşkıyla verdiği mücadelenin gençlerimizin hafızalarına kazınmasını sağlamak için böyle bir düşünceyi hayata geçirdik. İlk etapta 100 gencimizle beraber filmi izledik. Sürecin sonuna kadar inşallah 5 bin gencimizi sinema ile buluşturmuş olacağız ” dedi.
“Aile Okulu” ilk mezunlarını verdi
Gündem

“Aile Okulu” ilk mezunlarını verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi “Aileler İçin Online Öğrenme Zamanı” adıyla başlattığı uzaktan eğitimlerin verildiği ‘Aile Okulu’nun ilk mezunları sertifikalarını aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.