15. Mahalle Buluşması: Pınarbaşı Mahallesi

Pınarbaşı Mahallesi Beybun Parkı’nda düzenlenen programa Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Muzaffer Özkan ve Adnan Yürük, Belediye Birim Müdürleri, Batman’daki Kamu ve Kurum Müdürleri, Mahalle Muhtarı Lokman Polat ile mahalle sakinleri katıldı.

Mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin; kanalizasyon, yol, kaldırım, park, imar, aydınlatma, ibadethane ve internet gibi sorunlarını Vali Şahin’e iletirken Vali Şahin’de sorunların çözüme kavuşturulması için ilgili müdürlere talimat verdi.

“Taziye evlerinin işletmesini belediyeye alıyoruz”

Batman’a yıllardır yapılmayan hizmetleri yapmak ve eksikleri gidermek için çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Şahin, “Taziye evlerinin işletmesini belediyeye alıyoruz ve tüm giderlerini karşılayacağız. Bütün taziye evlerinin bakım ve onarımını yaptıktan sonra Ağustos ayında açmayı planlıyoruz. Işıklandırması olmayan 89 parkın ışıklandırması yapıldı. Batman Çayı’nın kenarında 177 bin metrekare alana sahip bir park yapıyoruz. Atatürk Parkı’na da 4 bin metrekare alanı daha ekliyoruz. Bulabildiğimiz her köşeye park yapıyoruz ve daha da yapacağız. Bilgi evi ve kütüphane yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye’nin en modern kent meydanlarından ve millet bahçelerinden biri olacak olan bir parkı Esentepe’ye yapıyoruz. Biz geldiğimizde kişi başı 2 metrekare olan yeşil alanı 5 metrekareye çıkardık” sözleriyle yapılan çalışmalara açıklık getirdi