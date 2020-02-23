15 metrelik kuyudan itfaiye kurtardı

Ekonomi

Risk algısı altını uçurdu

Küresel piyasalarda koronavirüs salgını nedeniyle artan risk algısı altının gram fiyatını 324 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı. Ons fiyatı da bin 637 dolar ile son 7 yılın zirvesine çıktı. Yaklaşık iki ayda yüzde 11 değer kazanan gram altında, uzun vadede yukarı yönlü beklentiler devam ediyor.