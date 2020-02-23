Gündem 15 metrelik kuyudan itfaiye kurtardı
İSTANBUL

15 metrelik kuyudan itfaiye kurtardı

İstanbul Kadıköy'de bir vatandaş, 3 katlı metruk binanın bahçesindeki tavuklara yem verdiği sırada, bahçede bulunan 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Olay yerine gelen vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haber Merkezi AA
Kuyudan kurtarılan vatandaşın sağlık durumu iyi.
Kuyudan kurtarılan vatandaşın sağlık durumu iyi.

Göztepe Mahallesi Damak Sokak'ta yaşayan Yaşar Karakoç, 3 katlı metruk binanın bahçesindeki tavuklara yem verdiği sırada, bahçede bulunan 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Karakoç'un kuyuya düştüğünü gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

DHA
İtfaiye eri, halatla kuyuya sarkıtıldı.

İtfaiye seferber oldu

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Karakoç'u kurtarmak için çalışma başlattı. Kuyuya giren bir itfaiyeci Karakoç'un beline halat bağladı. Karakoç, halat yardımıyla diğer itfaiyeciler tarafından kuyudan çıkarıldı.

AA
Yaralı kurtarılan vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
  • Bu arada kuyuya giren bir itfaiye eri de havasızlıktan etkilendi. İtfaiye erine ambulansta müdahale edildi. Yaşar Karakoç, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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