FETÖ ile mücadelede 15 Temmuz’da atlatılan tehlike ile gelecek nesillerin teyakkuzda tutulması önemli bir yer tutuyor. Milli Eğitim Bakanlığı da bu çerçevede önemli adımlar attı. Müfredata 15 Temmuz’un eklenmesi, FETÖ yayınlarının kütüphanelerden ayıklanması, her kademeden öğrenciye bilinçlendirici düzenlenen yarışmalar faaliyetlerden öne çıkanlar. Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra öğretim programını güncelledi. Güncellenen öğretim programında 2017 yılından beri 15 Temmuz müfredatta yer alıyor.

15 TEMMUZ DEĞERLER EĞİTİMİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, “Milli Günler ve Bayramlar” başlığı altında hayat bilgisi derslerinde ilkokul 1’inci sınıftan itibaren işleniyor. Birinci sınıf düzeyinden itibaren “etkin vatandaşlık” konu başlığında yer alıyor. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” ile ilgili konular, 6’ncı sınıf sosyal bilgiler dersinde ayrı bir ünite olarak yer alırken, ilgili tüm derslerde de “değerler eğitimi” kapsamında bulunuyor.

15 TEMMUZ VE ANTİDEMOKRATİK GİRİŞİMLER

Liselerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü felsefe dersinde de işleniyor. Toplumsal hayatta demokrasinin önemi, örnek olaylardan yola çıkarak tartışılıyor. Öğrenciler, derslerde milli irade, hukuk devleti ve demokrasi bilinci çerçevesinde antidemokratik darbe girişimi karşısında 15 Temmuz 2016’da gösterilen halk direnişini değerlendiren ödevler yapıyor. Biyoloji dersinde bir ünite içerisinde “İsimsiz Kahramanlar” okuma parçası bulunuyor. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinde etkinlik olarak 27 Mayıs Darbesi ile 15 Temmuz darbe girişimi arasındaki benzerlik ve farklılıkları tartışılıyor. Aynı derste “FETÖ ve 15 Temmuz” ile ilgili metinden ‘Tapınak Şövalyeleri, Cizvit Tarikatı, Batınilik ve Haşhaşilik” hakkında araştırma yaparak FETÖ ile ilgili benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırması istiyor. Tarih dersinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilgili okuma parçası yer alıyor.

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Resim yarışması

MEB, ortaöğretim öğrencilerinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü resim yoluyla ifade edebilmelerini teşvik etmek, resim diliyle milli birlik ve beraberliğini ortaya koymak, sanatsal çalışmaları desteklemek, değerlendirmek, öğrencilere kalıcı eserler bırakma özendirmek amacıyla “Türk Gençliğinden Hainlere Fırça” isimli resim yarışması düzenledi. “TekYürekte Destan Yazdık” birinci, “Sıra Sende” ikinci, “Vatanın Koruyucuları” konulu resim üçüncü oldu.

Kütüphanelerden ayıklandı

FETÖ’nün eğitim alanındaki yapılanmasına da operasyonlar yapıldı. MEB, FETÖ ve diğer terör örgütlerini ders kitaplarından temizlemek, KHK ile ihraç edilmiş kişilerin kitaplarından alıntı olup olmadığını tespit etmek için ilk yerli ve milli yazılım programını kullanarak ders kitaplarını FETÖ unsurlarından ayıkladı. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen sonrasında, bu yapıya ait olan özel öğretim kurumlarında çalışan yaklaşık 20 bin öğretmenin çalışma izinleri valiliklerce iptal edildi, bin 400 civarında özel öğretim kurumu ile 800 civarında özel öğrenci yurdu kapatıldı. Okul kütüphanelerindeki 301 bin FETÖ kitabı imha edildi.