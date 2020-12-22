Gündem 1,5 ton bozulmuş hurma ile yakalandı Yiyerek bozuk olmadığına inandırmaya çalıştı
ELAZİĞ

1,5 ton bozulmuş hurma ile yakalandı: Yiyerek bozuk olmadığına inandırmaya çalıştı

Elazığ’da gelen ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri boş bir dükkanda, bozuk ve küflenmiş 1,5 ton hurma ele geçirdi. Dükkan mühürlenirken hakkında işlem yapılan şahıs ise hurma yiyerek zabıta ekiplerine bozuk olmadığını inandırmaya çalıştı.

Haber Merkezi İHA
Elazığ'da 1,5 ton bozulmuş hurma ile yakalandı.
Elazığ'da 1,5 ton bozulmuş hurma ile yakalandı.

Elazığ’da gelen ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri boş bir dükkanda, bozuk ve küflenmiş 1,5 ton hurma ele geçirdi. Dükkan mühürlenirken hakkında işlem yapılan şahıs ise hurma yiyerek zabıta ekiplerine bozuk olmadığını inandırmaya çalıştı.

1,5 TON KÜFLENMİŞ HURMA BULUNDU

Alınan bilgiye göre, zabıtaya gece sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde boş bir dükkanın açık olduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sarayatik Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesindeki o dükkana baskın yaptı. Yapılan baskında paket içerisinde piyasaya sürülmek üzere 1,5 ton bozulmuş ve küflenmiş hurma ele geçirildi.

Hurmaların Van’da ikamet eden 58 yaşındaki İ.Y. tarafından İran’dan kaçak olarak getirildiği ve Elazığ’da satışa sunulacağı öğrenildi. Zabıta ekipleri, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Gıda Denetim ve Numune birimine bildirdi. Olay yerine gelen uzman ekipler, analiz için numune aldı.

YİYEREK BOZUK OLMADIĞINA İNANDIRMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada hakkında işlem yapılan şahıs, zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen hurma yiyerek malların bozuk olmadığını inandırmaya çalıştı.

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