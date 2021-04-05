Gündem 16 evi soydular, binadan çıkarken polise böyle yakalandılar
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16 evi soydular, binadan çıkarken polise böyle yakalandılar

16 evi soydular, binadan çıkarken polise böyle yakalandılar

İstanbul'da bir hafta içerisinde 16 ayrı evden bir milyon lira değerinde eşya çalan üç şüpheli yakalandı. Şüphelilerin binadan çıkarken polis ekipleri ile karşı karşıya gelme ve yakalanma anları, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
16 evi soydular, binadan çıkarken polise böyle yakalandılar
Şüpheliler bina girişinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'daki olay, geçen ay sabah saatlerinde Yeşilköy'de bulunan bir apartmanda yaşandı. Şüpheliler Hasan Ç.(21), Furkan G.(23) ve Süleyman A.(22), bir binaya girerek kapısı kilitli olmayan daireleri kontrol etmeye başladı. Daire sakini, kapısının zorlandığını fark etmesi üzerine kapıyı açtı ve hırsızlarla karşı karşıya geldi. Bu durum karşısında panikleyen 3 şüpheli, hızla binadan uzaklaştı. Daire sakini, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

Şüpheliler bina girişinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
DHA
Şüpheliler bina girişinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüpheliler bu olayın hemen ardından aynı binanın yanında bulunan başka bir binaya girerek daireleri kontrol etmeye başladı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin içerisinde olduklarını tespit ettiği binanın etrafını sardı. Olaydan habersiz binadan çıkmaya başlayan şüpheliler polis ekipleri ile karşılaştı. Şüpheliler bina girişinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler bina girişinde kıskıvrak yakalandı.
DHA
Şüpheliler bina girişinde kıskıvrak yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Girdikleri evlerden 1 milyon TL değerinde değerli ziynet eşyası, elektronik eşya, nakit para, kredi kartları çalan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliye tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, şüphelilerden Hasan Ç.'nin daha önceden 55 farklı hırsızlıktan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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