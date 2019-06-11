Gündem 17 ile yeni kuvvetli yağış uyarısı
ANKARA

17 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bursa, Sakarya, Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Bolu hava durumu

17 ile yeni kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak doluyla birlikte kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Öğleden sonra bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor.
Öğleden sonra bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde öğleden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak doluyla birlikte kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, öğleden sonra Marmara'nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik, Sakarya'nın güneyi), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak), Göller Yöresi (Burdur, Isparta), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
  • Yağışların, yerel olarak dolu yağışıyla birlikte kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
FOTOĞRAF 5
Title
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu yağışıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
Title
İlçeye bağlı Bezirhane mahallesinde etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Title
Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri tarım arazilerine de zarar verdi.
Title
Dolu taneleri nedeniyle bir leylek de kanadından yaralandı.
Title
Dolu taneleri nedeniyle bir leylek de kanadından yaralandı.
Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Ankara'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi, bir leylek de kanadından yaralandı.
KKTCden Doğu Akdeniz açıklaması

KKTC'den Doğu Akdeniz açıklaması
ABD, Türk jetlerine dokunamaz

ABD, Türk jetlerine dokunamaz

Yaptırım gelse de hava kuvvetlerinin yol haritası hazır.
Ve proje raydan çıktı

Ve proje raydan çıktı

​CHP'nin İstanbul adayı öfke kontrolünü kaybetti.
Oylar nasıl çaldırılır?

Oylar nasıl çaldırılır?

​35 yıllık sandık başkanı 5 maddede açıkladı.
VIP işgaline<br>Atatürk kılıfı

VIP işgaline
Atatürk kılıfı

CHP 'it' skandalını örtmek için Atatürk'e hakaret yalanını ortaya attı.
Kuvvetli<br>yağış geliyor

Kuvvetli
yağış geliyor

​Meteoroloji 17 ili öğleden sonra için uyardı.
Süper Lig'e geliyor

Süper Lig'e geliyor

Galatasaray'a transferde Manuel Fernandes çalımı.
Baas yeniden<br> umut olabilir

Baas yeniden
umut olabilir

Zekeriya Kurşun, Ortadoğu'yu kuran ideolojileri anlattı.

Polis ateş<br>ederek durdurdu

Polis ateş
ederek durdurdu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar.
İkinci dalga

İkinci dalga

​İstanbul kararının ardından satılık ilanları arttı.
Son 20 gün

Son 20 gün

​Evleneceklere ve evini yenileyeceklere çağrı.
Sona ermiş değil

Sona ermiş değil

Otomotivde kafaları karıştıran ikinci açıklama.
Şimdi sıra <br>İzlanda'da

Şimdi sıra
İzlanda'da

Yapılan terbiyesizliğe sahada cevap verecekler.
Otobüs<br>otomobili biçti

Otobüs
otomobili biçti

​Gezi yolunda yaşanan faciada 4 kişi öldü.
Trump'ın İran dayanağı sahte çıktı

Trump'ın İran dayanağı sahte çıktı

​Skandalın ortaya çıkmasının ardından kapatılacak.
Adana'da<br>FETÖ operasyonu

Adana'da
FETÖ operasyonu

Yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.