Gündem İçişleri Bakanlığı Tematik denetimler kapsamında 18 bin 547 otel, konaklama tesisi ve kayak oteli kontrol edildi
ANKARA

18 bin 547 konaklama tesisine Kovid-19 denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığı: Tematik denetimler kapsamında 18 bin 547 otel, konaklama tesisi ve kayak oteli kontrol edildi

İçişleri Bakanlığı, 7 Mart'ta ülke genelinde 55 bin 989 personelle yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, 3 bin 617 işletmeye uyarı cezası, 7 bin 496 işletme ve kişiye para cezası uygulandığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla başlatılan "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında konu bazlı haftalık tematik denetimler ülke genelinde devam ediyor.

Bu kapsamda 7 Mart'ta tüm il ve ilçelerde otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisler denetlendi. 4 bin 423 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katıldığı denetimlerde, 14 bin 176 ekipten oluşan 55 bin 989 personel görev yaptı.

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18 bin 547 tesis kontrol edildi

Gün boyu süren denetimlerde, 18 bin 547 iş yeri (otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri), 1822 semt pazarı ve sosyete pazarı kontrol edildi.

Denetimler sonucunda tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 3 bin 617 iş yeri/işletmeye uyarı cezası, 7 bin 496 işletme/iş yeri ve kişiye ise idari para cezası uygulandı.

Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 86 suç duyurusunda bulunuldu, 59 araç faaliyetten men edildi ve 2 iş yeri kapatıldı.

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