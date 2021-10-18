Gündem Meteorolojiden İstanbul dahil 47 ile sağanak yağış uyarısı
İSTANBUL

Meteorolojiden İstanbul dahil 47 ile sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. 18 Ekim hava raporunda yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer alan 47 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Sağanak yağış çarşamba günü yurdu terk ediyor. Perşembe ve cuma günü ise yurt genelinde güneşli hava etkisini gösterecek. İşte il il hava durumu..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
18 Ekim hava durumu raporunda sağanak uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyı kesiminde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, yağış alan yerlerde mevsim normallerinin biraz altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Karadeniz Bölgesi kıyı kesiminde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

İstanbul, Ankara, Erzincan, Gümüşhane, Kocaeli, Bursa, Samsun, Balıkesir, Siirt, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Düzce, Zonguldak, Yalova, Bolu, Bartın, Çankırı, Osmaniye, Kastamonu, Çorum, Eskişehir, Yozgat, Sinop, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Ardahan, Rize, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Kilis, Hatay, Adana, Şırnak ve Mersin.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 13°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kütahya ile Manisa'nın kuzey çevrelerinin sabah saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 11°C, 23°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 17°C, 25°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 8°C, 23°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam kuzey çevreleri, öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 19°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeyi ve il merkezi, kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KAYSERİ 6°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere il geneli aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 15°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 16°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey ve doğusunun çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 3°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gütrültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gütrültülü sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Kilis ve Siirt çevrelerinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 15°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Hindistan'ı şiddetli yağış vurdu: 18 ölü onlarca kayıp var!
FOTOĞRAF 15
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Hindustan Times'ın haberine göre, eyalette etkili olan şiddetli yağışların ardından ani sel ve toprak kaymaları meydana geldi.
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Yağışlar sonucu yaşanan felakette en az 18 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise kayboldu.
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Ulusal Afet Müdahale Gücü ve Hint Ordusu, can kaybının artmasından endişe edilen afet bölgesi Kottayam ve Idukki'deki arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.
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Yetkililer, yağışların azaldığı, yardım ve kurtarma operasyonlarının devam ettiği bilgisini paylaştı.
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İçişleri Bakanı Amit Shah, hükümetin Kerala'daki durumu takip ettiğini ve mümkün olan tüm desteğin sağlanacağını söyledi.
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Kerala'da 2018'de şiddetli yağışlar nedeniyle 223 kişi ölmüş, yüz binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
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Hindistan'ı şiddetli yağış vurdu: 18 ölü onlarca kayıp var!
Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde dün gün boyu süren şiddetli yağışlar sonucu en az 18 kişinin öldüğü, onlarca kişinin kaybolduğu bildirildi.

İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 60, trafik yer yer durma noktasına geldi
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İstanbul’da haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.
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İşlerine gitmek isteyen sürücüler ve öğrenci servisleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ve Kadıköy D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
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Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışlarla birlikte trafik yer yer durma noktasına geldi.
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Köprüye bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.30 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi.
İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 60, trafik yer yer durma noktasına geldi
İstanbul'da, haftanın ilk iş gününde etkili olan yağışlarla birlikte trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Yoğunluk yüzde 60 olarak ölçümlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy D 100 istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.


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