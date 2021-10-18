Meteorolojiden İstanbul dahil 47 ile sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyı kesiminde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, yağış alan yerlerde mevsim normallerinin biraz altında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Karadeniz Bölgesi kıyı kesiminde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
İstanbul, Ankara, Erzincan, Gümüşhane, Kocaeli, Bursa, Samsun, Balıkesir, Siirt, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Düzce, Zonguldak, Yalova, Bolu, Bartın, Çankırı, Osmaniye, Kastamonu, Çorum, Eskişehir, Yozgat, Sinop, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Ardahan, Rize, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Kilis, Hatay, Adana, Şırnak ve Mersin.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 9°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 13°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kütahya ile Manisa'nın kuzey çevrelerinin sabah saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 17°C, 25°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 8°C, 23°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam kuzey çevreleri, öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 19°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeyi ve il merkezi, kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KAYSERİ 6°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere il geneli aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 16°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE 15°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 16°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğusunun çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 3°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gütrültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gütrültülü sağanak yağışlı
MALATYA 8°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Kilis ve Siirt çevrelerinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu