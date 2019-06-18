Gündem Meteorolojiden tüm yurda sağanak yağış uyarısı
İSTANBUL

18 Haziran 2019 hava durumu tahmini - Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den tüm yurda sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında. Trakya ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri hariç Türkiye'nin tamamında beklenen sağanak yağışların; sel, su baskını, dolu, yıldırım gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Balıkesir çevreleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası’nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Adana, Osmaniye, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Ordu, Artvin ve Gümüşhane çevreleri ile Sakarya’nın güney, Mersin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların: Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Adana, Osmaniye, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Ordu, Artvin ve Gümüşhane çevreleri ile Sakarya’nın güney, Mersin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 30°C

REKLAM

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı bulutlu

Mursi zulüm altında şehit düştü

Mursi zulüm altında şehit düştü

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanıydı.
FETÖ acı birsürpriz peşinde

FETÖ acı bir
sürpriz peşinde

Örgütün en güçlü olduğu kurum hangisi ve MİT'teki FETÖ'cülere ne oldu?
Mursinin naaşından dahi korkuyorlar

Mursi'nin naaşından dahi korkuyorlar

​Ömer Çelik'ten darbeci Sisi yönetimine sert sözler.
TSK'ya sızdıkları <br>isimler belli oldu

TSK'ya sızdıkları
isimler belli oldu

​​30 ilde FETÖ'nün mahremlerine operasyon.
Çinlilerden<br>Türkiye atağı

Çinlilerden
Türkiye atağı

​34 basamak birden yükselip 2. sıraya yerleştiler.
TSK'daki kripto<br>FETÖ'cülere baskın

TSK'daki kripto
FETÖ'cülere baskın

48'i aktif görevde 65 şüpheliye gözaltı kararı.
'Kasten öldürüldü'

'Kasten öldürüldü'

​İhvan'dan yapılan açıklamada dikkat çeken detay.
Şemsiyesiz çıkamyın

Şemsiyesiz çıkamyın

​Meteoroloji'den tüm yurt için sağanak uyarısı.
Mursi defnedildi

Mursi defnedildi

​Mursi'nin naaşının aile kabristanına defnedilmesine izin verilmemişti.
Mahkemedeki son sözleri

Mahkemedeki son sözleri

Mursi'nin duruşmadaki son sözlerini avukatı paylaştı.
Orta Doğu'ya<br>bin asker daha

Orta Doğu'ya
bin asker daha

​ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan açıkladı.
Yunanistan ile tüm<br>sorunlar masada

Yunanistan ile tüm
sorunlar masada

​3 gün sürecek görüşmelerde askeri heyetler bir araya gelecek.
Bizim gözümüzde Mursi şehittir

Bizim gözümüzde Mursi şehittir

Erdoğan, Kadim Dostlar Buluşması Programında konuştu.
Allah'ın huzurunda buluşacağız

Allah'ın huzurunda buluşacağız

Mursi'nin en büyük oğlu Ahmed'den ilk açıklama.
Zulüm zindanlarına<br>6 yıl dayanabildi

Zulüm zindanlarına
6 yıl dayanabildi

​İdam kıyafetleriyle yargılandı, yakınlarıyla görüştürülmedi.
Mursi'nin vefatı<br>darbecileri korkuttu

Mursi'nin vefatı
darbecileri korkuttu

​​​Darbeci Sisi yönetimi, acil durum ilan etti.
Tarihe geçen konuşması

Tarihe geçen konuşması

​Mursi, darbecilerin zulmü altında şehit düştü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.