18 ile yağış uyarısı! İstanbul, Sakarya, Bolu, Rize, Trabzon, Artvin, Düzce hava durumu Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: İstanbul ve 17 ile yağış uyarısı yapıldı Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun’un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi 05 Eylül 2020, 09:02 Son Güncelleme: 05 Eylül 2020, 09:25 İHA