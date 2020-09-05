Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: İstanbul ve 17 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarında olacağı, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege Kıyılarında kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak (5 Eylül)
- Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29
- İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 28
- İzmir: Az bulutlu ve açık 30
- Adana: Az bulutlu ve açık 40
- Antalya: Az bulutlu ve açık 37
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
- Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 30
- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40