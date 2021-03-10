Gündem 18 yaşındaki Büşranın yaptığı iş görenleri şaşkına çeviriyor
SAMSUN

18 yaşındaki Büşra'nın yaptığı iş görenleri şaşkına çeviriyor

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü’nün karşı yakasında bulunan 15 mahalle ulaşımını 33 yıldır feribotlarla sağlıyor. Feribotla günde onlarca araç ve insan taşıyan 18 yaşındaki Büşra'nın en büyük hayali ise kaptan olmak.

Haber Merkezi İHA
18 yaşındaki Büşra'nın yaptığı iş görenleri şaşkına çeviriyor
18 yaşındaki Büşra'nın yaptığı iş görenleri şaşkına çeviriyor

Vezirköprü ilçe merkezi ile karşı yakasındaki Kuruçay ve Altınkaya Mahalleleri arasında yıllardır ulaşım feribotla sağlanıyor. Babasının izinden giden 18 yaşındaki Büşra Şahinoğlu, sabahın ilk ışıklarıyla mesaisi başlıyor. Feribotla mahalleler arasında araç ve insan taşıyan genç kız, feribotu ustalıkla kullanıyor. Bazı günler ambulans bile taşıyan Büşra, görenlerin dikkatini çekiyor.


"Babamın yanında giderek, gelerek öğrendim"


Kendisini bildi bileli babasının feribotla taşımacılık yaptığını belirten Büşra Şahinoğlu, "Ben onun yanında giderek, gelerek öğrendim. Sevdim bu mesleği. Buradan uzak kaldığım zaman burayı çok özlüyorum. Bir kadına göre zor bir meslek aslında ama yapılmayacak gibi imkansız bir şey değil. Barajın bir karşısında diğer karşısına araba taşıyoruz. Gece de gidiyoruz. Ambulansla hasta getiriyorlar. Karşıdan da karşıya hasta geçiyoruz.

  • Gezi hizmeti yapıyoruz. O tekneleri de kullanıyorum. Sabahın erken saatlerinde başlıyoruz. Mahallelerinin arabaları oluyor, onlar karşıdan karşıya geçiriyoruz. Yazları öğlen saatlere doğru gezi işleri başlıyor. Akşamları eve geç gidiyoruz" dedi.

10 kişinin yapamadığı işi o yapıyor: 70 yaşındaki Safiye ninenin çalışma azmi görenleri şaşırtıyor
FOTOĞRAF 13
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Yüksekova ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta olan Suüstü köyünde yaşayan 8 çocuk annesi ve 10 torun sahibi Safiye Ereli, 21 yıl önce eşinin vefat etmesinden sonra kendilerine ait değirmeni çalıştırmaya devam etti. Yıllardır her sabah namaz kıldıktan sonra evden çıkan Safiye Ereli, 100 metre uzaklıkta bulunan değirmene geçerek bulgur, un, mısır ve buğday gibi tahılları öğütüyor. Normalde 10 kişinin yapması gereken işi tek başına yapan Safiye Nine, köyde hayvanlara da bakarak hem ot taşıyor hem yerini temizliyor hem de kuzuları emziriyor. Tüm zorluklara rağmen değirmende bulgur, un, mısır ve buğday gibi tahılları tek başına öğüten Ereli, Irak başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve tüm civar köylerden sipariş alarak evinin geçimini sağlıyor.
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10 kişinin yapmadığı işi tek başına yaptığını dile getiren Safiye Ereli, “Evimin her şeyine ben bakıyorum. Sabah namazı kıldıktan sonra evime 100 metre uzaklıkta olan değirmene giderek bulgur, un, mısır ve buğday gibi tahılları öğüterek kullanılacak şekle getiriyorum. Normalde bu işi 10 kişi yapacakken, ben tek başıma yapıyorum. 21 yıl önce eşim bakıyordu. Eşim vefat ettikten sonra tüm sorumluluk bana düştü. 70 yaşıma rağmen her gün olduğu gibi işimi zevkle yapıyorum. Yaptığım işleri, Irak başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve tüm civar köylere göndererek evimi geçindiriyorum. Değirmendeki işimi bitirdikten sonra süt ve peynir için yetiştirdiğim ineklerime de bakıyorum. Bunların yanında, köyde hayvanlara da bakarak ot taşıyor, yerini temizliyor, kuzuları emziriyor ve biriken karları temizliyorum. Her şeye rağmen bir kadın olarak evime en güzel şekilde bakıyorum” ifadelerini kullandı.
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Safiye Ereli’nin torunu Bahar Ereli ise ninesinin 10 erkeğin yapamadığı işi yaptığını belirterek, “Hayvanlara ve değirmene bakarken, dışarıdaki işleri yapar, kar temizler ve ekmek pişirir. Tüm zorlu işleri yaparak evin geçimini sağlıyor. Biz ninemizi çok seviyoruz. Çünkü onun böyle çalışması bizleri çok mutlu ediyor’’ dedi.
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10 kişinin yapamadığı işi o yapıyor: 70 yaşındaki Safiye ninenin çalışma azmi görenleri şaşırtıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Suüstü köyünde yaşayan 70 yaşındaki Safiye Ereli, hem hayvancılık yapıyor hem de tek başına çalıştırdığı değirmenle gençlere taş çıkartıyor.

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