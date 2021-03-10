18 yaşındaki Büşra'nın yaptığı iş görenleri şaşkına çeviriyor

10 kişinin yapmadığı işi tek başına yaptığını dile getiren Safiye Ereli, “Evimin her şeyine ben bakıyorum. Sabah namazı kıldıktan sonra evime 100 metre uzaklıkta olan değirmene giderek bulgur, un, mısır ve buğday gibi tahılları öğüterek kullanılacak şekle getiriyorum. Normalde bu işi 10 kişi yapacakken, ben tek başıma yapıyorum. 21 yıl önce eşim bakıyordu. Eşim vefat ettikten sonra tüm sorumluluk bana düştü. 70 yaşıma rağmen her gün olduğu gibi işimi zevkle yapıyorum. Yaptığım işleri, Irak başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve tüm civar köylere göndererek evimi geçindiriyorum. Değirmendeki işimi bitirdikten sonra süt ve peynir için yetiştirdiğim ineklerime de bakıyorum. Bunların yanında, köyde hayvanlara da bakarak ot taşıyor, yerini temizliyor, kuzuları emziriyor ve biriken karları temizliyorum. Her şeye rağmen bir kadın olarak evime en güzel şekilde bakıyorum” ifadelerini kullandı.