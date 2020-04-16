Gündem 18 yaşındaki Lütfiye, yanmış çinkolu evde hasta babasına bakmaya çalışıyor Kimseden para istemiyorum ev yapılsın yeter
ADANA

18 yaşındaki Lütfiye, yanmış çinkolu evde hasta babasına bakmaya çalışıyor: Kimseden para istemiyorum ev yapılsın yeter

Adana’da kalp ve beyin hastası olup bakıma muhtaç babasıyla bir odası yanmış tek odalı çinkolu evde yaşayan Lütfiye Ateş, evlerinin yapılması için devletten ve hayırseverlerden yardım bekliyor. Devletten 500 lira bakım parası aldığını belirten Ateş, “Ben kimseden para istemiyorum. Sadece ev yapılsın babam da sağlıklı bir evde yaşasın yeter. Ameliyat olması gerek ancak ameliyattan sonra onu bu eve getiremem” dedi.

Haber Merkezi İHA
Halil İbrahim Ateş ve kızı Lütfiye Ateş.
Halil İbrahim Ateş ve kızı Lütfiye Ateş.

4 çocuklu Halil İbrahim ile A. Aslan çifti 18 yıl önce boşandı. Anne A. 3 çocuğunu alıp baba evine giderken en küçük kız Lütfiye (18) babası Halil İbrahim ile kaldı. Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi’nde yaşayan baba kızın 2 odalı evlerinin bir odası ve çatısı 10 yıl önce elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Baba Halil İbrahim, tatlıcılık yaparak evinin çatısını çinko ile kaplattı ancak odayı yaptıramadı.

18 yaşındaki Lütfiye, yanmış çinkolu evde hasta babasına bakmaya çalışıyor: Kimseden para istemiyorum ev yapılsın yeter
FOTOĞRAF 12
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​4 çocuklu Halil İbrahim ile A. Aslan çifti 18 yıl önce boşandı. Anne A. 3 çocuğunu alıp baba evine giderken en küçük kız Lütfiye (18) babası Halil İbrahim ile kaldı.
Title
Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi’nde yaşayan baba kızın 2 odalı evlerinin bir odası ve çatısı 10 yıl önce elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Baba Halil İbrahim, tatlıcılık yaparak evinin çatısını çinko ile kaplattı ancak odayı yaptıramadı.
Title
2015 yılına kadar hem kızını okutup hem de evini geçindirmeye çalışan baba, o yıl geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası çalışamaz hale geldi.
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Kızı Lütfiye ise okulu bırakıp babasına ve bakmak için çalışmak zorunda kaldı. Afyonkarahisar’daki amcasının yanına çalışmaya giden kız, geçen sene ise babasının beyninde kan pıhtıcığı, böbreklerinin de iflas etmeye yaklaşıp bakıma muhtaç kalması nedeniyle işini bırakıp geri Adana’ya geldi.
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Babasının ameliyat olması gereken ancak derme çatma evde devletten aldıkları 500 lira bakım parasıyla zar zor geçinen Lütfiye, şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor.
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Babasının sağlığına kavuşmasını istediğini söyleyen Lütfiye Ateş, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Evimiz yandı. Evimiz çok sağlıksız ve babam hasta. Babamın ameliyat olması lazım ancak ben babamı bu eve ameliyattan sonra getiremem. Şu an hem sağlık hem de evimiz nedeniyle mağduruz. Ben kimseden para istemiyorum. Sadece ev yapılsın babam da sağlıklı bir evde yaşasın onu istiyorum. Ben babamla tek yaşıyorum. Babamın beyninde kan pıhtısı oluşmadan önce ben de çalışıyordum ama o pıhtı ortaya çıkınca ben de işten ayrılmak zorunda kaldım.”
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“Utanmıyorum sadece yardım istiyorum” Devletten ve hayırseverlerden yardım beklediğini kaydeden Ateş, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
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“Tek olmak gerçekten çok zor. Kimseye gidemiyorsun. Aç kalsan su verecek insanlar yok. Tekim diye bazı şeyleri de yapamıyorum. Bazı kişiler habere çıkarsan utanırsın diye söylediler ama burası benim yaşadığım yer. Utanmıyorum sadece yardım istiyorum. Evin bir odası yandığı ve üzeri çinko olduğu için yağmur yağınca içeri su doluyor. Elektrik ve su tesisatlarında sıkıntı var onları da doğru düzgün kullanamıyoruz. Hayırseverler ve devletimizden evimizin yapılması babamın sağlığına kavuşması için yardım bekliyorum.”
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Konuşma bozukluğu yaşayan Halil İbrahim Ateş ise kızından başka kimsesinin olmadığını ve yardım beklediğini söyledi.
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18 yaşındaki Lütfiye, yanmış çinkolu evde hasta babasına bakmaya çalışıyor: Kimseden para istemiyorum ev yapılsın yeter
Adana'da kalp ve beyin hastası olup bakıma muhtaç babasıyla bir odası yanmış tek odalı çinkolu evde yaşayan Lütfiye Ateş, evlerinin yapılması için devletten ve hayırseverlerden yardım bekliyor. Devletten 500 lira bakım parası aldığını belirten Ateş, “Ben kimseden para istemiyorum. Sadece ev yapılsın babam da sağlıklı bir evde yaşasın yeter. Ameliyat olması gerek ancak ameliyattan sonra onu bu eve getiremem” dedi.


Geçirdiği kalp krizi nedeniyle çalışamaz hale geldi

2015 yılına kadar hem kızını okutup hem de evini geçindirmeye çalışan baba, o yıl geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası çalışamaz hale geldi. Kızı Lütfiye ise okulu bırakıp babasına ve bakmak için çalışmak zorunda kaldı. Afyonkarahisar’daki amcasının yanına çalışmaya giden kız, geçen sene ise babasının beyninde kan pıhtıcığı, böbreklerinin de iflas etmeye yaklaşıp bakıma muhtaç kalması nedeniyle işini bırakıp geri Adana’ya geldi.

Babasının ameliyat olması gereken ancak derme çatma evde devletten aldıkları 500 lira bakım parasıyla zar zor geçinen Lütfiye, şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor.

Ev kullanılmayacak hale geldi.

“Para istemiyorum ev yapılsın yeter”

Babasının sağlığına kavuşmasını istediğini söyleyen Lütfiye Ateş, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Evimiz yandı. Evimiz çok sağlıksız ve babam hasta. Babamın ameliyat olması lazım ancak ben babamı bu eve ameliyattan sonra getiremem. Şu an hem sağlık hem de evimiz nedeniyle mağduruz. Ben kimseden para istemiyorum. Sadece ev yapılsın babam da sağlıklı bir evde yaşasın onu istiyorum. Ben babamla tek yaşıyorum. Babamın beyninde kan pıhtısı oluşmadan önce ben de çalışıyordum ama o pıhtı ortaya çıkınca ben de işten ayrılmak zorunda kaldım.”

“Utanmıyorum sadece yardım istiyorum”

Devletten ve hayırseverlerden yardım beklediğini kaydeden Ateş, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

  • “Tek olmak gerçekten çok zor. Kimseye gidemiyorsun. Aç kalsan su verecek insanlar yok. Tekim diye bazı şeyleri de yapamıyorum. Bazı kişiler habere çıkarsan utanırsın diye söylediler ama burası benim yaşadığım yer. Utanmıyorum sadece yardım istiyorum. Evin bir odası yandığı ve üzeri çinko olduğu için yağmur yağınca içeri su doluyor. Elektrik ve su tesisatlarında sıkıntı var onları da doğru düzgün kullanamıyoruz. Hayırseverler ve devletimizden evimizin yapılması babamın sağlığına kavuşması için yardım bekliyorum.”

Konuşma bozukluğu yaşayan Halil İbrahim Ateş ise kızından başka kimsesinin olmadığını ve yardım beklediğini söyledi.

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