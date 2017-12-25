2 bin 480 adet kaçak sigara ele geçirildi

Sivas’ta jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonlarda, 20 gram toz esrar, 2 bin 480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 28 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 1 uyuşturucu madde, 8 sigara kaçakçılığı, 1 izinsiz kazı, 1 yasa dışı giriş olayı olmak üzere toplam 11 olaya müdahale etti. Ekipler, yapılan operasyonlarda 20 gram toz esrar, 2 bin 480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olaylarda yakalanan 18’si yabancı uyruklu 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Yabancı uyruklu şahısların işlemlerinin yapılmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği, olayda kullanılan araca el konulduğu ve araç sahibine trafik kurallarını ihlal ve biletsiz yolcu taşımaktan 5 bin 124 lira para cezası uygulandığı belirtildi.