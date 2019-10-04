Gündem 2 bin 500 kişilik modern opera binası AKMde son durum havadan görüntülendi
İSTANBUL

2 bin 500 kişilik modern opera binası AKM’de son durum havadan görüntülendi

2 bin 500 kişilik modern opera binası AKM’de son durum havadan görüntülendi

2 bin 500 kişilik modern bir opera binası olarak tasarlanan Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nin inşaatındaki son durum havadan görüntülendi. Yapı tamamlandığında opera salonunun yanı sıra 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, büyük bir otopark bulunacak.

Haber Merkezi IHA
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatındaki son durum havadan görüntülendi.​
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatındaki son durum havadan görüntülendi.​

Yıkımının ardından yeniden yapım çalışmaları başlanan Atatürk Kültür Merkezindeki çalışmalar sürüyor. 2 bin 500 kişilik modern bir opera binası olarak tasarlanan yeni AKM binasının inşaatındaki son durum ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler ile çalışma yapılan alan gözler önüne serildi.

İHA
Atatürk Kültür Merkezindeki çalışmalar sürüyor.
  • Yapı tamamlandığında 2 bin 500 kişilik bir opera salonunun yanı sıra 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, büyük bir otopark bulunacak.

İHA
Havadan çekilen görüntüler ile çalışma yapılan alan gözler serildi.

Binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada’ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak.

İHA
AKM’nin yeni binasının mimarlığını ise AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

Yeni AKM’de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede Taksim Meydanı’ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek.

AKM’deki son durum havadan görüntülendi
OYNAT 00:00
AKM’deki son durum havadan görüntülendi
2 bin 500 kişilik modern bir opera binası olarak tasarlanan Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nin inşaatındaki son durum havadan görüntülendi.


AKM’nin yeni binasının mimarlığını ise AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

AKM’nin tepesindeki vinç yürekleri ağza getirdi
FOTOĞRAF 12
Title
Yıkım çalışmaları devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nin en üst katında çalışan vinç ilginç görüntüler oluşturdu. Metrelerce yüksekte yıkım çalışması gerçekleştiren vinci gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Yerine 2 bin 500 kişilik opera binası yapılacak olan AKM'nin en üst katında çalışmalarını sürdüren vinç havadan görüntülenirken vincin oluşturduğu tehlike de gözler önüne serildi.
Title
Taksim Meydanı'nda bulunan birçok vatandaşın dikkatini çeken vinç, binanın en üst katında sürdürdüğü yıkım çalışmasıyla yürekleri ağızlara getirdi. Havadan çekilen görüntülerde metrelerce yüksekte olmasına rağmen olası bir kaza riskine karşın vincin çevresinde herhangi bir güvenlik önlemi olmadığı görüldü.
Title
Görüntülerde yıkım çalışması gerçekleştirdiği anlarda vinç operatörünün zaman zaman binanın uç kısımlarına kadar geldiği de görülüyor.
Title
AKM'nin üzerinde çalışan vinci gören bir vatandaş, “Taksim gibi bir meydanda böyle tehlikeli bir olayı tasvip etmiyorum. Hem çalışan için hem vatandaş için çok tehlikeli. Kendim olsaydı o vincin üzerinde herhalde bir korku yaşardım. Çalışan için orada nasıl bir tehlike olduğunu bilmiyoruz aile için de sıkıntılı dedi.
Title
“Vinç operatörünün yerinde olsaydım çok korkardım diyen bir vatandaş, “Çok ilginç bir görüntü Taksim gibi güzel bir yerde. Bende panik atak ve yükseklik korkusu var. O yükseklikte de bayağı hayli korku olur. Yeniden açıldığında AKM'de sanat açısından müzik, tiyatro gibi etkinlikler güzel olur ifadelerini kullandı.
Title
Metrelerce yüksekte çalışmanın zorluğunu dile getiren bir vatandaş, “Orada çalışmak zor, hizmet için her fedakarlığı yapıyorlar teşekkür etmek lazım. Kendini feda etmiş, insan korkuyor o kepçe nasıl oraya çıkmış, nasıl yerleştirilmiş ilk baktığında insanın dikkatini çekiyor diye konuştu.
Title
Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak.
Title
Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak. Yeni AKM'de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek.
Title
Bu sayede Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek.
Title
Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan araç trafiği ise yer altı tüneline taşınacak ve merkez önü araç trafiğine kapalı hale getirilecek. Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ise 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.
Title
AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.
Title
.
AKM’nin tepesindeki vinç yürekleri ağza getirdi
Yıkımı devam eden AKM'nin en üst katında çalışan vinç ilginç görüntüler oluşturdu. Metrelerce yüksekte yıkım çalışması gerçekleştiren vinç, havadan görüntülenirken vincin metrelerce yukarıda yıkım yapması vatandaşların yüreğini ağzına getirdi.


Irak yanıyor

Irak yanıyor

​Gösterilerde ölü sayısı 44'e yükseldi.
Bu kabul edilemez!

Bu kabul edilemez!

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert tepki.
Enayilerseben ne yapayım?

'Enayilerse
ben ne yapayım?'

​5 bin kişiyi dolandırdı, 'istihdam için yaptım' dedi.
İETT'de bir kriz daha

İETT'de bir kriz daha

​Hayali otobüsler, peş peşe sefer iptalleri vatandaşı çileden çıkardı.
Bir daire<br>için 40 kişi arıyor

Bir daire
için 40 kişi arıyor

Dev yatırım kararı bölgede heyecana yol açtı.
Siyahilerin<br>elini sıkmadı

Siyahilerin
elini sıkmadı

​Boris Johnson'dan tepki çeken ırkçı hareket.

Ergenekon savcısına FETÖ'den ceza

Ergenekon savcısına FETÖ'den ceza

​Yargıtay, Mehmet Ali Pekgüzel'in hapis cezasını onadı.
Duşun içinde gizlenmiş uyuşturucu serası şok etti

Duşun içinde gizlenmiş uyuşturucu serası şok etti

​İtalyan polisi yakaladı.
Serbest bırakıldılar

Serbest bırakıldılar

Diyarbakır'da zihinsel engelli genci sokak ortasında darp ettiler.
3. kez sınırı geçtiler

3. kez sınırı geçtiler

​Fırat'ın doğusunda güvenli bölge için yeni devriye.
9'u gri listede 184 terörist öldürüldü

9'u gri listede 184 terörist öldürüldü

Eylüldeki operasyonlarla PKK'ya büyük darbe.
'Drone'lu tahrik

'Drone'lu tahrik

Avrupa Ligi maçında bayraklı ​provokasyon yaptılar.
Şampiyonlar Ligi hayal olabilir

Şampiyonlar Ligi hayal olabilir

Ülke puan sıralamasında son durum belli oldu.
AKM yükseliyor

AKM yükseliyor

2 bin 500 kişilik modern bir opera binası olacak.
2 okul daha tatil edildi

2 okul daha tatil edildi

​29 okulun ardından binaları riskli bulunan 2 okul daha boşaltıldı.
Brexit buhranı

Brexit buhranı

​İngiltere fabrika ayarlarına geri dönemiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.