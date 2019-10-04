2 bin 500 kişilik modern opera binası AKM’de son durum havadan görüntülendi

AKM'nin üzerinde çalışan vinci gören bir vatandaş, “Taksim gibi bir meydanda böyle tehlikeli bir olayı tasvip etmiyorum. Hem çalışan için hem vatandaş için çok tehlikeli. Kendim olsaydı o vincin üzerinde herhalde bir korku yaşardım. Çalışan için orada nasıl bir tehlike olduğunu bilmiyoruz aile için de sıkıntılı dedi.