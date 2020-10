2 bin 800 kişiyle can kurtarma yarışı

İzmir’i acıya boğan depremin hemen ardından bakanlar da ve milletvekilleri de bölgeye gitti. TBMM eski Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile çok sayıda bakan yardımcısı İzmir’de çalışmaları yerinde koordine attı. Binali Yıldırım, Murat Kurum, Abdülhamit Gül ve Bekir Pakdemirli kriz merkezine gidip bilgi aldıktan sonra birlikte basın toplantısı düzenlendi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakan Kurum şunları kaydetti:

4 BİNA TAMAMEN YIKILDI

“Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka’da ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. 17 enkazımız var ve enkaz altında vatandaşlarımız var. Yaralılara hastanelerde her türlü müdahale yapılmaktadır. Kan ihtiyacı söz konusu değil. 4 binamız tamamen çökmüş durumda. 4 binamıza ilişkin her binada, her enkazın başında bir arama kurtarma ekibimiz fiilen çalışmakta. Her binanın başındaki ekiple AFAD Koordinasyon Merkezi irtibat halindedir. Şu an 2 bin 800 kişilik arama kurtarma ekibimiz sahada fiilen çalışmaktadır. Aynı zamanda Kızılay’ımız, Hayrat, İHH ve Beşir yardım kuruluşlarımız sahada 12 bin kişiye sıcak çorba, yemek vermişlerdir. Gıda ile ilgili herhangi bir ihtiyaç söz konusu değildir.”

2 BİN KİŞİLİK ÇADIR

“Bugün itibarıyla ilk etapta jandarmamız eliyle 2 bin kişilik çadırlarımız enkaza yakın yerlerde kurulmuş olacak. Muhtarlarımızla takibimizi kaymakamlıklar eliyle yürütüyoruz. Elektrik, su, doğal gaz altyapısında herhangi bir problem yok. Ancak tedbiren kestiğimiz yerler var enkazın olduğu alanlarda, arama kurtarma faaliyetlerinin olduğu yerlerde ama herhangi bir altyapı hasarı söz konusu değil. İlk etapta barınma ve arama kurtarma çalışmalarını yürüteceğiz. Barınma ve gıda ihtiyaçlarını şu an fiilen gidermiş durumdayız. Buna ilişkin herhangi bir ihtiyaç veya eksiklik söz konusu değil. Eşzamanlı hasar tespit çalışmalarına başladık. 322 kişilik ekibimiz sahada fiilen hasar tespit çalışmalarını yapmaktadır. Binaların hasar durumuna göre süreçte az, orta ya da ağır hasarlı binalar mülk sahiplerine bildirilecek.”

3 ADIMDA 7 KATA ÇIKTIM

Tarım Bakanı Pakdemirli de bir enkazda karşılaştığı manzarayı paylaştı. Pakdemirli, “Olay çok üzücü. Bayraklı’daki binada da belki gördünüz, üç hamlede üç defa adım atmayla 7. kata kadar ulaşabildim. Bu binanın altında hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Umudumuz, tüm gayretimiz sağ salim çıkarılmaları. Onları da bırakmadan, amaç inşallah hepsini enkazın altından çıkarmak olacak.” İfadelerini kullandı.

Sokakta sabahladılar

İzmirliler geceyi sokaklarda geçirdi. Hem valilik hem de yetkililer vatandaşları evlerine girmemeleri konusunda sıkça uyardı. Eski Başbakan Binali Yıldırım da basın mensupları aracılığıyla vatandaşlara seslenerek, “geceyi sokakta geçirin” çağrısı yaptı: “Tabii büyük bir deprem, artçı sarsıntılar da devam ediyor. O bakımdan tedbirli olmak lazım, ‘deprem geçti’ diye binalara dönmemek gerekiyor. Çeşitli kamu binalarında, hava şartları da güzel açık alanda geceyi geçireceğiz.”

