2 bin yıllık tarihi kitabeyi dinamitle patlatıp çaldılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Varlıkları kapsamında yer alan ve Frig Yerleşkesi’nin varlığını kanıtlayan en önemli göstergelerden biri olan Kaya Kitabesi 9 metre yüksekliğindeki kayanın üzerindeki 9 satırdan oluşuyordu.

Kaya Kitabesi’nin dinamitle patlatılarak parçalandığı düşünülüyor. Ayrıca kitabenin çevresindeki bazı alanlarda da daha önceki yıllarda define amacıyla kazı yapılmış. Köylüler ise Frig Kaya Kitabesi’nin 2 yıl önce defineciler tarafından çalındığını iddia etti.

Köyde yaşayan Osman Çelik, "Bu yazılı kayayı 2 yıl önce dağıttılar. Dinamit atmışlar. Dinamitle dağıttılar. Çok güzel bir eserdi. Ama şimdi artık yazılar falan okunmuyor. Okunacak bir tarafı kalmadı. Dağılmadan önce tepesinde kartal resmi vardı. Çok güzeldi ama ne yazık ki dağıttılar. Adamlar burayı para için yaptılar bu hale getirdiler. Yazıların olduğu yeri söktüler. Bir şey bulamadılar. Kimin yaptığı da belli değil. Burası koruma altındaydı. Jandarma 15 günde bir kontrol ederdi ama gece gece gelip dağıtmışlar. Bizim de haberimiz olmadı" diye konuştu.

‘DİNAMİTLE PATLATILMIŞ’

Soğukçam Köyü Muhtarı İsmail Kaya, "2 yıl önce oldu bu olay. Para aramak için patlattılar. Define olduğunu düşünmüşler. Jeneratör getirmişler, dinamitle patlatmışlar" dedi.

Kitabe ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde 'çalıntı' ibaresi yer alırken, sitede ayrıca şu bilgiler yer aldı:

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