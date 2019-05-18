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Gündem 2 bin yıllık tarihi kitabeyi dinamitle patlatıp çaldılar
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BOLU

Bolu'da tarih katliamı: 2 bin yıllık kitabeyi dinamitle patlatıp çaldılar​​​

2 bin yıllık tarihi kitabeyi dinamitle patlatıp çaldılar

Bolu'nun Göynük İlçesi Soğukçam köyünde bulunan ve 2 bin yıllık tarihi olduğu düşünülen Frig Kaya Anıtı defineciler tarafından parçalanarak yazıtların olduğu kısmı çalındı. Çalınan Kaya Kitabesi’nin dinamitle patlatılarak parçalandığı düşünülüyor.

Haber Merkezi DHA
Çalınan Kaya Kitabesi’nin dinamitle patlatılarak parçalandığı düşünülüyor.
DHA
Çalınan Kaya Kitabesi’nin dinamitle patlatılarak parçalandığı düşünülüyor.
Çalınan Kaya Kitabesi’nin dinamitle patlatılarak parçalandığı düşünülüyor.
DHA
Çalınan Kaya Kitabesi’nin dinamitle patlatılarak parçalandığı düşünülüyor.
Çalınan Kaya Kitabesi’nin dinamitle patlatılarak parçalandığı düşünülüyor.
DHA
Çalınan Kaya Kitabesi’nin dinamitle patlatılarak parçalandığı düşünülüyor.
Çalınan Kaya Kitabesi’nin dinamitle patlatılarak parçalandığı düşünülüyor.
DHA
Çalınan Kaya Kitabesi’nin dinamitle patlatılarak parçalandığı düşünülüyor.
Çalınan Kaya Kitabesi’nin dinamitle patlatılarak parçalandığı düşünülüyor.
DHA
Çalınan Kaya Kitabesi’nin dinamitle patlatılarak parçalandığı düşünülüyor.
Çalınan Kaya Kitabesi’nin dinamitle patlatılarak parçalandığı düşünülüyor.
DHA
Çalınan Kaya Kitabesi’nin dinamitle patlatılarak parçalandığı düşünülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Varlıkları kapsamında yer alan ve Frig Yerleşkesi’nin varlığını kanıtlayan en önemli göstergelerden biri olan Kaya Kitabesi 9 metre yüksekliğindeki kayanın üzerindeki 9 satırdan oluşuyordu.

Kaya Kitabesi’nin dinamitle patlatılarak parçalandığı düşünülüyor. Ayrıca kitabenin çevresindeki bazı alanlarda da daha önceki yıllarda define amacıyla kazı yapılmış. Köylüler ise Frig Kaya Kitabesi’nin 2 yıl önce defineciler tarafından çalındığını iddia etti.

Köyde yaşayan Osman Çelik, "Bu yazılı kayayı 2 yıl önce dağıttılar. Dinamit atmışlar. Dinamitle dağıttılar. Çok güzel bir eserdi. Ama şimdi artık yazılar falan okunmuyor. Okunacak bir tarafı kalmadı. Dağılmadan önce tepesinde kartal resmi vardı. Çok güzeldi ama ne yazık ki dağıttılar. Adamlar burayı para için yaptılar bu hale getirdiler. Yazıların olduğu yeri söktüler. Bir şey bulamadılar. Kimin yaptığı da belli değil. Burası koruma altındaydı. Jandarma 15 günde bir kontrol ederdi ama gece gece gelip dağıtmışlar. Bizim de haberimiz olmadı" diye konuştu.

‘DİNAMİTLE PATLATILMIŞ’

Soğukçam Köyü Muhtarı İsmail Kaya, "2 yıl önce oldu bu olay. Para aramak için patlattılar. Define olduğunu düşünmüşler. Jeneratör getirmişler, dinamitle patlatmışlar" dedi.

Kitabe ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde 'çalıntı' ibaresi yer alırken, sitede ayrıca şu bilgiler yer aldı:

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  • "Bolu İli, Göynük İlçesi, Soğukçam Köyü'nde Bulunan Frig Kaya Anıtından Çalınan Yazıtlı Kitabe Soğukçam Köyü (Cermenos) ilçe merkezine 41 km uzaklıkta ve ilçe merkezinin güneyinde yer almaktadır. Anıt, köyün 2,5 km batısında, köyün 'Türbe Önü' veya 'Yazılı Kaya' mevkiindedir. Konik bir kaya kitlesinin doğu yönü düzlenmiş ve kitabe bu yüzeye yazılmıştır. Kayanın yüksekliği 9 metreye yakındır. 9 satır olan kitabenin sol üst köşesinde üçgen bir niş yer almaktadır. Kayanın önünde bir platform vardır. Bu platform define arayıcıları tarafından yer yer kazılmıştır. Kaya çevresinde bir Frig yerleşmesi olduğu anlaşılmaktadır."
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