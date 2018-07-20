Gündem 20 bin angus geldi sokaklar kötü koku yüzünden boş kaldı
SAMSUN

20 bin angus geldi sokaklar kötü koku nedeniyle boş kaldı

20 bin angus geldi sokaklar kötü koku yüzünden boş kaldı

Uruguay’dan Samsun'a gelen 20 bin angus yüklü dev geminin kokusu limandan yayılarak şehri etkisi altına aldı. Sokaklar ve işletmeler kötü koku nedeniyle boş kaldı.

Haber Merkezi AA IHA
20 bin angusu Samsun'a getiren gemi pazartesi gününe kadar limanda olacak.
20 bin angusu Samsun'a getiren gemi pazartesi gününe kadar limanda olacak.

Uruguay'dan ithal edilen 20 bin angus cinsi büyükbaş hayvan, deniz yoluyla Samsun'a getirildi.

Samsun Limanı'na yanaşan Ocean Shearer adı geminin taşıdığı 20 bin angusun boşaltılmasına başlandı.

Tırlarla Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerindeki illere gönderilecek angusların gemiden indirilmesinin pazartesi gününe kadar devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan gemiden yayılan kötü koku, sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili oldu. Sokaklar ve işletmeler kötü koku nedeniyle boş kaldı.

Vatandaşlar, gemilerle getirilen büyükbaş hayvanlardan kaynaklanan kötü kokunun her seferinde etkili olduğunu belirterek, yetkililerin bu duruma çare bulmalarını istedi.

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