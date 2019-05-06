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Gündem 20 gündür kayıp Furkandan acı haber
ERZURUM

Erzurum'da 20 gün önce kaybolan Furkan Yiğiti'in cansız bedeni bulundu

20 gündür kayıp Furkan'dan acı haber

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in cansız bedeni, evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta çobanlar tarafından bulundu. Furkan'ın babası, geçtiğimiz günlerde 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Furkan Yiğit'i arama çalışmalarından
Furkan Yiğit'i arama çalışmalarından

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Furkan Y'nin cesedine ulaşıldı.

EVİNE 10 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

İlçenin Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 4 yaşındaki Furkan Y'nin cesedi mahalleye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki arazide çobanlar tarafından bulundu.

  • Budaklı kırsalında hayvanlarını otlattıkları sırada bir çukurun içinde çocuk cesedine rastlayan çobanlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, cesedin 20 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan'a ait olduğunu tespit etti.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

BABASI TUTUKLANMIŞTI

Karaçoban ilçesinde oturan Furkan Y, 17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oynarken kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama başlatılmıştı.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında küçük çocuğun babası F.Y, amcası Y.Y, dedesi E.Y. ve babaannesi S.Y. gözaltına alınmış, baba F.Y, Hınıs Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

20 gündür kayıp Furkan'dan acı haber
OYNAT 00:00
20 gündür kayıp Furkan'dan acı haber
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in cansız bedeni, evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta çobanlar tarafından bulundu. Furkan'ın babası, geçtiğimiz günlerde 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

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