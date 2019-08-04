20 ilde yakalanan 41 FETÖ'cü polis Adana'ya getirildi

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MSB: ABD heyeti 4 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek

Milli Savunma Bakanlığı, "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak, 4 Ağustos 2019’da Türkiye’ye gelecek ABD askeri yetkilileri ile ilki 23 Temmuz 2019'da icra edilen müşterek çalışmaya 5 Ağustos 2019'da MSB/Ankara'da devam edilecektir" açıklamasını yaptı.