Gündem 20 ilde yakalanan 41 FETÖcü polis Adanaya getirildi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

20 ilde yakalanan 41 FETÖ'cü polis Adana'ya getirildi

Adana merkezli 20 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda dün gözaltına alınan 41 polis, bugün Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Haber Merkezi DHA
Yakalanan FETÖ üyesi polisler
Yakalanan FETÖ üyesi polisler

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.

Sorgulanmak üzere emniyete getirildiler

Ardışık arama sistemiyle haberleşen 41 polisin adreslerine, dün eş zamanlı baskınlar yapıldı. Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Bolu, Niğde, Kilis, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Şırnak, Van, Hakkari, Eskişehir, Tunceli, Sivas, Batman ve Ardahan'da gözaltına alınan 41 kişi, sorgulanmak üzere bugün Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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