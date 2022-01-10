Gündem 20 yolcunun bulunduğu otobüs köprüde asılı kaldı
MERSİN

20 yolcunun bulunduğu otobüs köprüde asılı kaldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çakın yolcu otobüsü, bariyerleri kırarak, köprüde asılı kalması sonucu iki kişi yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
20 yolcunun bulunduğu otobüs köprüde asılı kaldı
Otobüs, elektrik trafosuna çarparak köprü ile trafo arasında asılı kaldı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı tatil merkezi olan Kızkalesi'nde meydana geldi.

Antalya - Kahramanmaraş seferini yapan Fatih G. yönetimindeki 43 ZE 532 plakalı yolcu otobüsü, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Mintan Deresi üzerindeki köprünün demir bariyerini kıran otobüs, elektrik trafosuna çarparak köprü ile trafo arasında asılı kaldı.

20 yolcunun bulunduğu otobüste 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hasar gören trafo nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Antalya'da kar kalınlığı 40 santime çıktı tırların geçişine izin verilmedi
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Antalya’da kar yağışı sebebiyle Akseki-Seydişehir karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor
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Saat 21.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden yağış sebebiyle Karayolları Akseki ve Alacabel ekipleri de harekete geçti.
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Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor.
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Bin 825 metre rakımlı Alacabel’de kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Akseki ve Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.
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Alacabel’de kar yağışının etkili olması nedeni ile de uzun araçların geçişine izin verilmediği bildirilirken, araçların dinlenme tesislerine yönlendirildiği bildirildi.
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Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.
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Antalya-Konya karayolunda kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor
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Antalya-Konya karayolunda kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor
Title
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor
Title
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor
Title
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor
Title
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor
Title
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor
Title
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor
Title
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor
Title
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor
Antalya'da kar kalınlığı 40 santime çıktı tırların geçişine izin verilmedi
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Tedbir amaçlı olarak tırların geçişine izin verilmeyen bölgede kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaşırken ekipler yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı.

Çanakkale'de feci kaza: Beş kişi hayatını kaybetti, yakınları sinir krizi geçirdi
FOTOĞRAF 9
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Kaza saat 01.30 sıralarında Biga-Çanakkale karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Çanakkale'den Biga istikametine seyir halinde olan Birkan Gugul yönetimindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan bir akaryakıt istasyonundan Biga istikametine gitmek üzere anayola çıkan Taha Kurtoğlu yönetimindeki 31 DM 094 plakalı TIR'a yandan çarptı.
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Çarpışmanın şiddetiyle otomobil demir yığını haline dönüşürken, savrulan TIR ise anoyoldaki bariyere çarparak durabildi.
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5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ<br><br>Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma çevre güvenliği alarak, yolu ulaşıma kapattı.
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Kazada Biga ilçesinde market işlettiği öğrenilen otomobil sürücüsü Birkan Gugul ve araçta bulunan 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri önce motor kısmından dumanların çıktığı otomobile yangın tüpü ile müdahale etti. Ardından kaza kırım ekibi, otomobildeki sıkışan 5 kişinin cansız bedenini çıkardı.
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Cenazeler Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülürken, karayolunda trafik akışı ise yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.
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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ<br><br>Kaza haberine alan otomobildekilerin yakınları ise kısa sürede bölgeye geldi. Olay yerinde demir yığını haline dönüşen otomobili gören ve araçta bulunan 5 kişinin de yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.
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Çanakkale'de akaryakıt istasyonundan çıkan TIR'a otomobil çarptı 5 ölü
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Title
Çanakkale'de feci kaza: Beş kişi hayatını kaybetti, yakınları sinir krizi geçirdi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir akaryakıt istasyonundan anayola çıkan TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza haberini alan otomobildekilerin yakınları ise kısa sürede bölgeye geldi. Olay yerinde demir yığını haline dönüşen otomobili gören ve araçta bulunan 5 kişinin de yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.


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Tırların geçişine<br>izin verilmiyor

Tırların geçişine
izin verilmiyor

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Köprüde asılı kaldı

Köprüde asılı kaldı

Kaza nedeniyle otobüsteki iki kişi yaralandı.
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