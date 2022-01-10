20 yolcunun bulunduğu otobüs köprüde asılı kaldı

Şehit Ulupınar'ın şehitliğe vurgu yaptığı şiiri okununca gözyaşları sel oldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın cenazesi, memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde defnedildi.



Cenaze namazı öncesinde şehit Ertuğrul Ulupınar'ın, şehit olan askerler için Gülnar ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte okuduğu şiir, ses sisteminden dinletildi. Ulupınar'ın şehitliğe vurgu yaptığı şiirinin okunması sırasında ailesi ve katılımcılar gözyaşı döktü.