200 lira dolandırdı 20 katını geri ödedi: Paraya ihtiyacım vardı pişmanım

“İnsanlar mecburiyetten çalıştığından can güvenliğini ikinci plana atıyor”<br>Çalışanlar için inşaat alanlarında daha fazla önlem alınması gerektiğini ifade eden Yekit, “Bu senelerde fazlalaşmaya başladı, çimentoyla çalışan kişilerin yanması. Önlem alınması ve çimento firmalarının artık buna bir dur demesi gerekiyor. Yaşım da genç olduğundan dolayı bu işe mecburiyetim olmadığı sürece tekrar yapmak istemediğimi çalıştığımı yere bildirdim. İnşaatlarda birçok insan mecburiyetten çalıştığı için can güvenliğini ikinci plana atıyor. Bu bizim başımıza geldi ve bence büyük bir ders oldu. Bundan sonra önce benim sağlığım, ondan sonra işim. Ailem üzüldü, iki kişi aynı anda oldu. Hatta bir daha bu konuyla ilgili çalışmamızı bile istemiyorlar. Ailede şu an sadece iki büyük kişi olarak çalışıyoruz, ailemizde çalışan yok. Bu durumdan dolayı biz mağduriyet yaşıyoruz ve çalışamıyoruz. Şu an bizim 3. derece yanık olduğundan dolayı, kalıcı izlerimiz kalacak. Ben biraz daha genç olduğumdan dolayı hafif atlatabilme şansım var ama babamın öyle bir şansı yok. Ya doku tazelenmesi olması lazım ya da vücuttan örnek alınması gerekiyor” şeklinde konuştu