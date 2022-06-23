Gündem 200 lira dolandırdı 20 katını geri ödedi Paraya ihtiyacım vardı pişmanım
İSTANBUL

200 lira dolandırdı 20 katını geri ödedi: Paraya ihtiyacım vardı pişmanım

Kadıköy Göztepe'de otomobilini park edeceği sırada başka otomobile çarpan öğretim görevlisi M.A., uçağını kaçırmamak için hasar verdiği aracın ön camına, iletişim bilgileriyle 'Zararınızı karşılamak istiyorum. Beni arayın.' yazılı not bıraktı. Hasarlı otomobil kendisine aitmiş gibi notu bırakan M.A.'yı arayan Selami K., 200 TL para istedi. Parayı gönderdikten sonra dolandırıldığını anlayan M.A.'nın şikayeti üzerine, hakkında soruşturma açılan Selami K., uzlaştırma ile 4 bin TL tazminat ödemeyi kabul etti. Soruşturma takipsizlik kararıyla kapandı.

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Haber Merkezi DHA
200 lira dolandırdı 20 katını geri ödedi: Paraya ihtiyacım vardı pişmanım
200 lira dolandırdı 20 katını geri ödedi.

Kadıköy Göztepe'de otomobilini park edeceği sırada başka otomobile çarpan öğretim görevlisi M.A., uçağını kaçırmamak için hasar verdiği aracın ön camına, iletişim bilgileriyle 'Zararınızı karşılamak istiyorum. Beni arayın.' yazılı not bıraktı. Hasarlı otomobil kendisine aitmiş gibi notu bırakan M.A.'yı arayan Selami K., 200 TL para istedi. Parayı gönderdikten sonra dolandırıldığını anlayan M.A.'nın şikayeti üzerine, hakkında soruşturma açılan Selami K., uzlaştırma ile 4 bin TL tazminat ödemeyi kabul etti. Soruşturma takipsizlik kararıyla kapandı.
Göztepe'de geçtiğimiz yıl aralık ayında, otomobiliyle hastaneye giden öğretim görevlisi M.A., park edeceği sırada bir başka otomobile çarptı. Uçağını kaçırmamak için acele eden M.A., hasar verdiği aracın ön camına, iletişim bilgileriyle birlikte 'Zararınızı karşılamak istiyorum, beni arayın' yazılı not bıraktı.


"SİZİN GİBİ İNSANLAR KALDI MI BU ÜLKEDE"


Tesadüfen notu gören Selami K., iletişim numarasına mesaj göndererek, kendisini hasar gören otomobilin sahibi olarak tanıttı. Selami K. zararının 200 TL olduğunu, giderilmesini istediğini yazdı. M.A. da otomobilinin ruhsat fotoğrafını göndermesini istedi. O sırada uçağa yetişmek için acele eden M.A., gönderilen ruhsat fotoğrafını dikkatli inceleyemedi. Otomobilin sahibi olduğunu düşünerek 200 TL gönderdi. Selami K., parayı aldıktan sonra M.A.'ya "Teşekkür ederim beyefendi, sizin gibi insanlar kaldı mı bu ülkede" şeklinde mesaj gönderdi.
"İHTİYACIM VARDI, PİŞMANIM"


Daha sonra fotoğrafı inceleyen M.A., ruhsatın farklı bir otomobile ait olduğunu fark etti. Selami K.'dan gönderdiği parayı geri isteyen M.A., telefonunun engellendiğini fark etti. Avukatı Bilal Furkan Şimşek'in hazırladığı dilekçeyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında emniyette ifadesi alınan Selami K., suçlamayı kabul ederek "O dönem paraya ihtiyacım olduğu için böyle bir şey yaptım, pişmanım. M.A. kabul ederse bana gönderdiği 200 TL'yi kendisine gönderebilirim, uzlaşmak istiyorum" dedi.
4 BİN LİRA ÖDEYİNCE TARAFLAR UZLAŞTI


Savcılık, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Selami K. 4 bin TL tazminat ödeyerek, M.A. ile uzlaştı. Dosyaya takipsizlik kararı verildi. DHA'ya konuşan M.A.'nın avukatı Bilal Furkan Şimşek, müvekkilinin gönderdiği para için değil, iyi niyetinin suistimal edilmesi nedeniyle şikayetçi olduğunu belirterek, Selami K.'nın dolandırdığı miktarın 20 katını ödemesi karşılığında uzlaşma sağlandığını belirtti. Avukat Şimşek, müvekkilinin parayı gönderirken açıklama kısmına, aracın plakasını yazmasının ise soruşturma için önemli bir delil olduğunu da ifade etti.

Ekmeğimizle oynuyorlar: Üç TL’nin üzerinde satış yapan fırınlara rekor cezalara yolda
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İstanbul’da son günlerde ekmek fiyatında tam bir karmaşa yaşanıyor.
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İstanbul Ticaret Odası, şubat ayı meclis toplantısında 210 gram ekmeğin fiyatının 3 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
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Ancak son günlerde bazı fırınlarda ekmeğin fiyat 5 TL'ye kadar çıktı. İstanbul'da Anadolu ve Avrupa Yakası'nda ekmek fiyatları 4 ila 5 TL arasında seyrediyor.
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Ticaret Bakanlığı yetkilileri, konuyla ilgili Sabah gazetesine konuştu. Yetkililer ekmek fiyatını belirleme yetkisinin bakanlıkta olmadığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:
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\"Biz belirlenen fiyatın üzerinde satış söz konusu ise haksız rekabet kapsamında denetim yaparız. Bu konuda artan şikayetlere istinaden İstanbul'da önceki gün ciddi bir denetim süreci başlatıldı.
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Belirtilen fiyat üzerinde satış yapan fırınlar belirleniyor. 210 gram ekmeği 3 TL üzerinde satan fırınlara haksız fiyat uygulaması sonucu ceza kesilecek. Cezalar 14 bin TL'den başlıyor. 144 bin TL'ye kadar çıkıyor\" dedi.
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İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, \"İstanbul'da ekmek kilogram fiyatı 14 TL civarında. Biz bu fiyatın artmasını talep ettik. Türkiye genelinde ekmek fiyatları 19-20 TL arasında seyrediyor. Biz de buradan hareketle İstanbul'da 210 gram ekmeğin 4 TL olmasını istedik. Konuyla ilgili talebimizi esnaf odasına ilettik.
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Odanın 30 gün içinde talebimizi reddetme hakkı var. Reddetmezse komisyon toplanıyor. Komisyonun toplanmasını bekliyoruz. Biz denetimlerimizi yapıyoruz. Bize üye hiçbir fırın bu fiyattan satmıyor. Bahsettiğiniz fırınlar bize değil İTO'ya üye\" ifadelerini kullandı.
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Her ilin ekmek fiyatları oluşturulan komisyonlar tarafından belirleniyor. İstanbul'da ekmek fiyatları ise Esnaf Odaları Birliği, İstanbul Fırıncılar Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Odası'nın da içinde olduğu bir komisyon tarafından belirleniyor.
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Komisyonda alınan karar Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunuluyor. İstanbul Fırıncılar Odası artan maliyetler gerekçesi ile komisyonun tekrar toplanmasını talep etti ve ekmeğin kilogram fiyatının 20 TL'ye yükselmesini istedi.
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Bu durumda 210 gram ekmeğin de 4 TL'ye çıkarılmasını talep etti. Ancak komisyon henüz toparlanmadı. Dolayısıyla 210 gram ekmeğin 3 TL'nin üzerinde satılması satılması kanunen yasal değil.
Ekmeğimizle oynuyorlar: Üç TL’nin üzerinde satış yapan fırınlara rekor cezalara yolda
İstanbul'da son dönemde çoğu ilçede ekmek fiyatı 5 TL oldu. Fiyatı belirleyen komisyonun üyeleri İstanbul Fırıncılar Odası ve İstanbul Ticaret Odası ekmeğin 3 TL olduğunu iddia ediyor. Ticaret Bakanlığı ise denetimlere başladı. Buna göre, 210 gram ekmeği 3 TL üzerinde satan fırınlara haksız fiyat uygulaması sonucu ceza kesilecek.

Bakırköy’deki inşaatta feci olay: Baba oğulun dizleri beton döktükleri sırada yandı
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Mehmet Ali Yekit ve 22 yaşındaki oğlu İrfan Yekit Bakırköy'de bir inşaatta işe başladı. Baba oğul günlük çalışmalarına devam ederken 4 Haziran günü öğlen saatlerinde sıra beton işlerine geldi. Karılan betonu alana işlemeye başlayan baba oğul betonun çizmelerinin boyunu geçmesiyle dizlerinde yanma hissetti. İddiaya göre beton malzemeleri karıştırılırken malzeme oranında dengenin sağlanmaması nedeniyle baba oğulun dizleri yandı. Acı içinde doktora giden baba oğul, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne yönlendirildi. Baba oğulun tedavisine burada başlanırken Yanık Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan hastaların durumlarına ilişkin bilgi verdi. Turan, baba ve oğulda yanık nedeniyle cilt hasarları oluştuğunu, madde ile temasın hızlı engellenmiş olmasının daha büyük sıkıntıların önüne geçtiğini ifade etti. Turan, erken müdahale edilmeyen yanık durumlarında uzuv kayıplarının yaşandığını ifade ederken, çimento ile bulaş durumlarında alanın temizlenmesi ve tıbbi yardım alınmasının önemine dikkat çekti.<br>
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“Biraz daha büyük olsaydı yürüme şansımız olmayacaktı\"<br>Uzun yıllar inşaatta çalıştığını anlatan inşaat çalışanı baba Mehmet Ali Yekit, “Zemine beton atıyorduk, beton içeriğini kimse bize anlatmadı, bilgisini vermedi. Ne kadar zararlıdır bilmediğimiz için biz hevesle, severek işimizi yaptık. Daha sonra çalışma esnasında acıma oluyordu, yıkayınca bunları geçer hesabını yaparken, işimizi bitirdik. Baktık diz tutmuyor, birileri bizi hastaneye götürdü. Kauçuk eldivenler olması lazım, dizden yukarı çizmeler olması lazım. Kalıcı hasar bırakır, sakat olabilirsin bunun bilgisini vermeleri lazım. Biraz daha gelmemiş olsaydık yani çok kötü durumdaydık. Alan biraz daha büyük olsaydı yürüme şansımız olmayacaktı. Damarlara denk gelmiş. Ben oğlumla beraber çalışıyorum. Sabah işimize akşam eve bu şekilde çalışıyoruz. 20-25 yıldır inşaattayım. Bildiğimiz bir şey değil bu beton, ne katkı konuluyor ne katılıyor bunun içine. Bizim bildiğimiz biraz harç bir torba çimento biraz kumla karıştırarak, o değildir. Mutlaka bir şey vardır, içerisini bilmiyorum böyle olmaması lazım. Dikkat etsinler, yüklenici firma insanların bedenini, canını ucuza saymasınlar. Çalışanlar için de söyleyeceğim şu ki; hazır betonlarda yüksek çizmeler olmayınca çalışmasınlar. Benim başıma geldi, onların başına gelmesin” dedi.
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“Tedaviye geç başlamış olsaydık ayaklarımızdan olabilirdik”<br>Beton yaparken bir anda bacaklarında sıcaklık hissettiğini anlatan ve babasındaki yanıkların daha derin olduğunu ifade eden 22 yaşındaki İrfan Yekit, “3-4 senedir inşaat işinde babamla beraber çalışıyorum, biz su izolasyon bölümünde çalışıyoruz yerin altında. Babamla beraber çalışırken, beton atarken oldu, betonun sanırım izolasyon kısmındaki üzerindeki harcı fazla kaçırmışlar. Çizmelerimizin içine girdiği için ayaklarımızı yaktı. Biz önce farkında varmadık, sürtünmeden dolayı yanma olduğunu düşündük. Yaklaşık 3-4 saat çalıştıktan sonra betondan çıktık, deride yanma vardı. İşverenlerin çalışanlara biraz daha önem göstermesini rica ediyoruz. Gerçekten insanların hayatı bu kadar ucuz olmamalı çünkü biz buradaki tedaviye geç başlamış olsaydık ayaklarımızdan olabilirdik. Çalışanların da biraz daha hassas olmasını istiyorum, çizmeler, eldiven olsun. Sorun sanırım çimento firmasının harcı karıştırdıklarında kimyasalı fazla katmasıydı bize gelen bilgi buydu” ifadelerini kullandı.
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“İnsanlar mecburiyetten çalıştığından can güvenliğini ikinci plana atıyor”<br>Çalışanlar için inşaat alanlarında daha fazla önlem alınması gerektiğini ifade eden Yekit, “Bu senelerde fazlalaşmaya başladı, çimentoyla çalışan kişilerin yanması. Önlem alınması ve çimento firmalarının artık buna bir dur demesi gerekiyor. Yaşım da genç olduğundan dolayı bu işe mecburiyetim olmadığı sürece tekrar yapmak istemediğimi çalıştığımı yere bildirdim. İnşaatlarda birçok insan mecburiyetten çalıştığı için can güvenliğini ikinci plana atıyor. Bu bizim başımıza geldi ve bence büyük bir ders oldu. Bundan sonra önce benim sağlığım, ondan sonra işim. Ailem üzüldü, iki kişi aynı anda oldu. Hatta bir daha bu konuyla ilgili çalışmamızı bile istemiyorlar. Ailede şu an sadece iki büyük kişi olarak çalışıyoruz, ailemizde çalışan yok. Bu durumdan dolayı biz mağduriyet yaşıyoruz ve çalışamıyoruz. Şu an bizim 3. derece yanık olduğundan dolayı, kalıcı izlerimiz kalacak. Ben biraz daha genç olduğumdan dolayı hafif atlatabilme şansım var ama babamın öyle bir şansı yok. Ya doku tazelenmesi olması lazım ya da vücuttan örnek alınması gerekiyor” şeklinde konuştu
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\"Babasının lezyonları daha fazla orada bir iz oluşumu söz konusu\"<br>Baba oğulun durumuna ilişkin bilgi vererek, yanık durumlarında yapılması gerekenlere ilişkin konuşan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, \"İş ortamında çimento dökülürken bir çizmelerin üzerinden çimento aşıyor ve cilt kontağı oluşuyor. Cilt hasarıyla derin yanıklarla bize geldiler. Çimentonun tabi katkı maddeleri oluyor, bunları kullanırken çok dikkat etmek lazım. Özellikle eklem yerlerine gelebiliyor bazen orda ciltle uzun süre temaslarında ağır hasarlara, deri kayıplarına yol açabiliyor. Kısmen kimyasal yanığa giriyor bunlar deri kayıplarına derin olduğu zaman, özellikle babasının lezyonları daha fazla orada bir iz oluşumu söz konusu. Öyle bir bulaş olduğu zamanda bol su ile yıkıyoruz. Bu ürünlerde içerisinde hızlandırıcı birtakım hızlandırıcı ek malzemeler olabiliyor, o yüzden dikkat etmek lazım. Evlerde de çalışırken mutlaka koruyucu önlemler gözlük, eldiven, çizme giydiysek o çizmeyi aşmayacak şekilde cilt temasından kaçınılmasını öneriyoruz. Bu tarz hastaların bize sık sık başvurusu oluyor. Temasların süresi de burada önemli. Uzun süre dikkat edilmeyen durumlarda kısa çizmelerde eklem yerlerindeki uzun süreli temaslarda biz önemli cilt hasarları ile karşılaşıyoruz. Göze bulaşma durumlarında ve diğer organlarımıza geldiği zaman da bunların hızlı bir şekilde su ile temizlenmesi, oradaki kimyasal hasarın azaltılması ki ileri de vücudun onu en az hasarla en az iz bırakacak şekilde onarması açısından çok önemli. İş ortamlarında bu kimyasalları, yanıcı maddeleri kullanırken bunlara çok dikkat edilmesi lazım, çünkü bir anda her şey negatife dönebiliyor. Göz kayıpları, eklem, uzuv ve insan kayıplarıyla karşılaşmamak için çok dikkat etmemiz gerekiyor\" diye konuştu.
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Bakırköy’deki inşaatta feci olay: Baba oğulun dizleri beton döktükleri sırada yandı
Bakırköy'de inşaatta çalışan baba oğulun iddiaya göre alana beton döktükleri sırada dizlerinde ağır yanık oluştu. Duruma isyan eden baba oğul, “İşimizi bitirdik, baktık diz tutmuyor, 20-25 yıldır inşaattayım. Bildiğimiz bir şey değil bu beton, ne katkı konuluyor bunun içine. İnsanların hayatı bu kadar ucuz olmamalı tedaviye geç başlamış olsaydık ayaklarımızdan olabilirdik, kalıcı izlerimiz kalacak" dedi.


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