200 lira dolandırdı 20 katını geri ödedi: Paraya ihtiyacım vardı pişmanım

Kadıköy Göztepe'de otomobilini park edeceği sırada başka otomobile çarpan öğretim görevlisi M.A., uçağını kaçırmamak için hasar verdiği aracın ön camına, iletişim bilgileriyle 'Zararınızı karşılamak istiyorum. Beni arayın.' yazılı not bıraktı. Hasarlı otomobil kendisine aitmiş gibi notu bırakan M.A.'yı arayan Selami K., 200 TL para istedi. Parayı gönderdikten sonra dolandırıldığını anlayan M.A.'nın şikayeti üzerine, hakkında soruşturma açılan Selami K., uzlaştırma ile 4 bin TL tazminat ödemeyi kabul etti. Soruşturma takipsizlik kararıyla kapandı.

Göztepe'de geçtiğimiz yıl aralık ayında, otomobiliyle hastaneye giden öğretim görevlisi M.A., park edeceği sırada bir başka otomobile çarptı. Uçağını kaçırmamak için acele eden M.A., hasar verdiği aracın ön camına, iletişim bilgileriyle birlikte 'Zararınızı karşılamak istiyorum, beni arayın' yazılı not bıraktı.

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"SİZİN GİBİ İNSANLAR KALDI MI BU ÜLKEDE"



Tesadüfen notu gören Selami K., iletişim numarasına mesaj göndererek, kendisini hasar gören otomobilin sahibi olarak tanıttı. Selami K. zararının 200 TL olduğunu, giderilmesini istediğini yazdı. M.A. da otomobilinin ruhsat fotoğrafını göndermesini istedi. O sırada uçağa yetişmek için acele eden M.A., gönderilen ruhsat fotoğrafını dikkatli inceleyemedi. Otomobilin sahibi olduğunu düşünerek 200 TL gönderdi. Selami K., parayı aldıktan sonra M.A.'ya "Teşekkür ederim beyefendi, sizin gibi insanlar kaldı mı bu ülkede" şeklinde mesaj gönderdi.

"İHTİYACIM VARDI, PİŞMANIM"



Daha sonra fotoğrafı inceleyen M.A., ruhsatın farklı bir otomobile ait olduğunu fark etti. Selami K.'dan gönderdiği parayı geri isteyen M.A., telefonunun engellendiğini fark etti. Avukatı Bilal Furkan Şimşek'in hazırladığı dilekçeyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında emniyette ifadesi alınan Selami K., suçlamayı kabul ederek "O dönem paraya ihtiyacım olduğu için böyle bir şey yaptım, pişmanım. M.A. kabul ederse bana gönderdiği 200 TL'yi kendisine gönderebilirim, uzlaşmak istiyorum" dedi.

4 BİN LİRA ÖDEYİNCE TARAFLAR UZLAŞTI

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Savcılık, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Selami K. 4 bin TL tazminat ödeyerek, M.A. ile uzlaştı. Dosyaya takipsizlik kararı verildi. DHA'ya konuşan M.A.'nın avukatı Bilal Furkan Şimşek, müvekkilinin gönderdiği para için değil, iyi niyetinin suistimal edilmesi nedeniyle şikayetçi olduğunu belirterek, Selami K.'nın dolandırdığı miktarın 20 katını ödemesi karşılığında uzlaşma sağlandığını belirtti. Avukat Şimşek, müvekkilinin parayı gönderirken açıklama kısmına, aracın plakasını yazmasının ise soruşturma için önemli bir delil olduğunu da ifade etti.

FOTOĞRAF 11 İstanbul’da son günlerde ekmek fiyatında tam bir karmaşa yaşanıyor. İstanbul Ticaret Odası, şubat ayı meclis toplantısında 210 gram ekmeğin fiyatının 3 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Ancak son günlerde bazı fırınlarda ekmeğin fiyat 5 TL'ye kadar çıktı. İstanbul'da Anadolu ve Avrupa Yakası'nda ekmek fiyatları 4 ila 5 TL arasında seyrediyor. Ticaret Bakanlığı yetkilileri, konuyla ilgili Sabah gazetesine konuştu. Yetkililer ekmek fiyatını belirleme yetkisinin bakanlıkta olmadığını belirtirken şu ifadeleri kullandı: \"Biz belirlenen fiyatın üzerinde satış söz konusu ise haksız rekabet kapsamında denetim yaparız. Bu konuda artan şikayetlere istinaden İstanbul'da önceki gün ciddi bir denetim süreci başlatıldı. Belirtilen fiyat üzerinde satış yapan fırınlar belirleniyor. 210 gram ekmeği 3 TL üzerinde satan fırınlara haksız fiyat uygulaması sonucu ceza kesilecek. Cezalar 14 bin TL'den başlıyor. 144 bin TL'ye kadar çıkıyor\" dedi. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, \"İstanbul'da ekmek kilogram fiyatı 14 TL civarında. Biz bu fiyatın artmasını talep ettik. Türkiye genelinde ekmek fiyatları 19-20 TL arasında seyrediyor. Biz de buradan hareketle İstanbul'da 210 gram ekmeğin 4 TL olmasını istedik. Konuyla ilgili talebimizi esnaf odasına ilettik. Odanın 30 gün içinde talebimizi reddetme hakkı var. Reddetmezse komisyon toplanıyor. Komisyonun toplanmasını bekliyoruz. Biz denetimlerimizi yapıyoruz. Bize üye hiçbir fırın bu fiyattan satmıyor. Bahsettiğiniz fırınlar bize değil İTO'ya üye\" ifadelerini kullandı. Her ilin ekmek fiyatları oluşturulan komisyonlar tarafından belirleniyor. İstanbul'da ekmek fiyatları ise Esnaf Odaları Birliği, İstanbul Fırıncılar Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Odası'nın da içinde olduğu bir komisyon tarafından belirleniyor. Komisyonda alınan karar Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunuluyor. İstanbul Fırıncılar Odası artan maliyetler gerekçesi ile komisyonun tekrar toplanmasını talep etti ve ekmeğin kilogram fiyatının 20 TL'ye yükselmesini istedi. Bu durumda 210 gram ekmeğin de 4 TL'ye çıkarılmasını talep etti. Ancak komisyon henüz toparlanmadı. Dolayısıyla 210 gram ekmeğin 3 TL'nin üzerinde satılması satılması kanunen yasal değil. Ekmeğimizle oynuyorlar: Üç TL’nin üzerinde satış yapan fırınlara rekor cezalara yolda İstanbul'da son dönemde çoğu ilçede ekmek fiyatı 5 TL oldu. Fiyatı belirleyen komisyonun üyeleri İstanbul Fırıncılar Odası ve İstanbul Ticaret Odası ekmeğin 3 TL olduğunu iddia ediyor. Ticaret Bakanlığı ise denetimlere başladı. Buna göre, 210 gram ekmeği 3 TL üzerinde satan fırınlara haksız fiyat uygulaması sonucu ceza kesilecek.

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