2018 yılının ilk Bakanlar Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan 2018 yılının ilk Bakanlar Kurulu’nun gündeminde OHAL’in süresinin uzatılması, KHK’lar, yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele, Avrupa Birliği var.

19 Ocak’ta sona erecek olan OHAL’in tekrar uzatılıp uzatılmayacağı bu toplantıda gündeme gelecek. Kanun Hükmünde Kararnameler de Bakanlar Kurulu’nun gündeminde. Ayrıca, “Mor beyin” uygulaması ile telefonlarına kendi istekleri dışında Bylock yüklenenler için neler yapılabileceği bu toplantıda gündeme gelecek. Yeni KHK’ların da gündeme geleceği toplantının bir başka gündem maddesi ise terörle mücadele olacak. Yurt içi ve yurt dışında sürdürülen terörle mücadele çalışmaları da masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Fransa ve Almanya ziyaretleri kapsamında Avrupa Birliği ilişkileri de değerlendirilecek konular arasında yer alıyor.