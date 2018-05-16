23 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanmasına' operasyon

Mardin merkezli 23 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen şüphelilere yönelik 23 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 37 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 28 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Mardin merkezli 23 ilde terör örgütünün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde bulunanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 37 muvazzaf astsubay ve uzman jandarma gözaltına alınmıştı.