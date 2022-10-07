23 yıl cezası olan kadın yakalandı

Amerikalı aktör İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı

Dünyaca ünlü Amerikalı aktör Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı. Davi, uçaktan indiği gibi sosyal medya hesabından yayına başlayarak havalimanı için 'Hakikaten çok güzel bir havalimanı. Amerika'nın havalimanları hâlâ bir b.k çukuru!' ifadesini kullandı.