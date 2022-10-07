Gündem 23 yıl cezası olan kadın yakalandı
YEREL GÜNDEM

23 yıl cezası olan kadın yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 23 yıl kesinleşmiş cezası olan bir kadın yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
23 yıl cezası olan kadın yakalandı
23 yıl cezalı kadın yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi’nde hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.G. isimli kadın yakalandı.
Gözaltına alınan Ş.G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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