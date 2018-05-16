Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz öğretmen atamalarına ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Yılmaz, "Bu yıl 25 bin öğretmenimizi eğitim ailesiyle buluşturacağız. 5 bin adayın mülakatları Haziran’da yapılacak" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz öğretmen atamalarına ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Yılmaz, "Bu yıl 25 bin öğretmenimizi eğitim ailesiyle buluşturacağız. 5 bin adayın mülakatları Haziran’da yapılacak" ifadelerini kullandı.
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