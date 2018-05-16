Son dakika... Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması '25 bin öğretmenimizi eğitim ailesiyle buluşturacağız' Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bu yıl 25 bin öğretmenimizi eğitim ailesiyle buluşturacağız. 5 bin adayın mülakatları Haziran’da yapılacak" dedi.

16 Mayıs 2018, 13:46 Son Güncelleme: 16 Mayıs 2018, 13:55 IHA