Meteoroloji uyardı: Sekiz derece artacak bu saatlerde dışarı çıkmayın!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların bugünden itibaren artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

En yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul'da 31-33, Edirne'de 33-36, Kırklareli 32-35, Tekirdağ 29-31, Kocaeli 33-37, Sakarya 33-37, Yalova 32-34 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilirken, sıcak hava dalgasının gelecek hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Sıcak hava dalgası nedeniyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) sıcak ve güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İL İL HAVA DURUMU

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TRAKYA'DA HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Trakya'da bugünden itibaren hava sıcaklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren gelecek hafta ortasına kadar yüksek seyredeceği öngörülüyor.

Mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının Edirne'de 33-36, Kırklareli'nde 32-35, Tekirdağ'da 29-31 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (saat 11.00 ila 16.00 saatlerinde) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

DÖRT İL İÇİN SICAK HAVA UYARISI

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'in bugünden itibaren kuvvetli sıcak hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre bugünden itibaren 5 günlük süreçte Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik genelinin sıcak havanın etkisinde kalacağının tahmin edildiği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının 31 Ağustos günü akşam saatlerine kadar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğinin beklendiği duyurulan açıklamada, günün en yüksek hava sıcaklıklarının 34-36 dereceler civarında olacağı ifade edildi.

FOTOĞRAF 7 Yaşanan sel felaketi sonrası yaraların sarılması iççin başlayan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda selden etkilenen Ayancık Küçük Sanayi Sitesi’nde hasar tespiti çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda 56 iş yerinin yıkımına başlandı. Yıkılacak iş yerleri için sahiplerinin taleplerine göre geçici iş yerleri inşa edilmeye de başlandı. Sanayide bir yandan yıkım devam ederken 16 bölümlük geçici bir iş yeri inşaatına da başlandı. Ayancık Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Ramazan Yıldız, “Sanayi sitemizde 150 tane irili ufaklı iş yeri var. Bu 150 iş yerinin 56 tanesi tamamen yıkıldı. Geri kalan iş yeri arkadaşlarımızın da yüzde 70 yüzde 80 zararları var. İş yerlerinde makine tesisatı bir şey kalmadı. Malzeme kalmadı... Sel felaketi olduğundan bugüne kadar devlet millet el birliğiyle sanayi sitemizi temizlemeye çalışıyoruz. Yüzde 80’e yakın temizlendi. Elektrikle sularımız bağlanıyor şu anda. En azından iş yerlerimizi temizledik. Bu 56 iş yerimizin bazıları tamamen yıkılmamıştı. Devlet yetkililerimizin verdiği rapor neticesinde 56 iş yerimiz yıkılıyor. 56 iş yeri sahibinin talepleri doğrultusunda 16 tanesine devletimiz iş yeri tahsis ediyor... 17 arkadaşımız da kendi imkanlarıyla çarşıdan iş yeri buldu öyle çıktılar. Geri kalan arkadaşlarımız da devlet yeniden dükkanları yapana kadar bekleyeceklerini söylediler. Sanayi sitesinde bu şekilde yola devam ediyoruz” diye konuştu. Ayancık’ta felaketin sanayi sitesindeki boyutu ortaya çıktı Selde hasar gören 56 iş yeri yıkılıyor Ayancık’ta felaketin sanayi sitesindeki boyutu ortaya çıktı Selde hasar gören 56 iş yeri yıkılıyor Ayancık’ta felaketin sanayi sitesindeki boyutu ortaya çıktı: Selde hasar gören 56 iş yeri yıkılıyor Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinin sanayi sitesinde neden olduğu yıkımın boyutu yapılan hasar tespiti sonrası ortaya çıktı. Ayancık Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Ramazan Yıldız, “Devlet yetkililerimizin verdiği rapor neticesinde 56 iş yerimiz yıkılıyor” dedi.

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FOTOĞRAF 15 Edremit ilçesine bağlı Kavurmacılar Mahallesi Kazdağı Milli Parkı’nda pazartesi günü saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlere havadan 4 yangın söndürme uçağı ve 17 helikopter, karadan ise 47 arazöz ile 250'den fazla orman işçisiyle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, 26 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları bugün de sürerken, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in ilk gün yaptığı açıklamaya göre yangında yaklaşık 50 hektarlık alan zarar gördü. Bölgedeki son durum helikopter ile havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Kazdağları Milli Parkı'nda yanan 50 hektarlık alan havadan görüntülendi Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı'nda çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle 26 saatte söndürülen yangında, zarar gören bölge, havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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