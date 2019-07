28 ay sonra evinde

FETÖ’nün hükümeti yıkmaya yönelik 17-25 Aralık kumpasının ABD ayağında haksız bir şekilde tutuklanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla Türkiye’ye geldi. Atilla’yı havalimanında ailesi ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Atilla’yı telefonla arayarak geçmiş olsun mesajını iletti.

Terör örgütü FETÖ’nün hükümeti yıkmaya yönelik 17-25 Aralık kumpasının Amerika ayağında gözaltına alınan ve haksız bir yere 32 ay hapis cezası verilen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla Türkiye’ye geldi. Amerika’nın tüm işbirliği tekliflerine rağmen ülkesini ve çalıştığı kurumu savunan Atilla’yı havalimanında devlet yetkilileri karşıladı.

THY UÇAĞIYLA İSTANBUL’A GELDİ

New York JFK Havalimanı’nda Atilla’yı Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş uğurladı. Atilla’nın da içinde bulunduğu Türk Hava Yolları’nın TK 2 sefer sayılı uçağı, saat 11.30’da İstanbul Havalimanı’na indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atilla ve ailesine “geçmiş olsun” temennisinde bulundu. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’a gelen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla ile telefonda görüştü. Erdoğan, İstanbul Havalimanı’ndayken görüştüğü Atilla ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

BERAT ALBAYRAK KARŞILADI

Atilla’yı, İstanbul Havalimanı VIP Salonu’nda eşi Burçin, oğlu Burkan, annesi Ayşe, babası Mehmet Işık Atilla, kardeşi Arzu Eralp ve kayınpederi, kayınvalidesi ile diğer yakınları karşıladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile öteki ilgililer de Mehmet Hakan Atilla’yı havalimanında karşılayanlar arasında yer aldı.

BU ÜLKENİN BİR BİREYİ OLMAKTAN GURUR DUYDUM

Bakan Albayrak, Atilla’yı İstanbul Havalimanı VIP Salonu’nda karşılamasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugünün çok güzel ve hayırlı bir gün olduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti: “Allah hayırlı, mübarek eylesin. Hakan kardeşimiz, sağ salim ülkesine geldi, ailesi ile buluştu. Güzel bir tatil yapacak, dinlenecek. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar konuşuruz ama Hakan Atilla kardeşimizin şahsında, ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar yetiştirdiğine, o evlatları yetiştiren ne güzel anne, babaların olduğuna bugün bir kez daha ben şahit oldum. Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duydum. Allah hepsinden razı olsun, tüm analarımızdan, babalarımızdan, Hakan kardeşimizden, eşinden ve ailesinden... Hepsine hayırlı, mübarek olsun. Ülkemize hayırlı olsun.”

Büyükelçi uğurladı

Hakan Atilla Türkiye’ye hareket etmeden önce Twitter hesabından New York JFK Havalimanı’nda Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş ile çekilmiş resmini paylaştı. Atilla mesajında şu ifadelere yer verdi: “Başından beri desteğini ve yardımlarını hiç esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ a teşekkürü borç biliyorum. Şu an havaalanındayız. İşlemler bittikten sonra uçağa alınacağız. Bir aksilik olmazsa vatanımıza kavuşmuş olacağız. Elhamdülillah. Ülkemi ve ailemi çok özledim. Sevenlerimize ve desteğini esirgemeyen tüm halkımıza çok teşekkür ediyorum.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Zor şartlarda doğru olanı yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28 aydır cezaevinde tutulan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın tahliye edilerek yurda dönüşünü değerlendirdi. Çavuşoğlu “Hakan Atilla daha önce Türkiye’ye gelebilirdi. Fakat temyiz davasından vazgeçmek istemedi. Davadan vazgeçtiği anda kendisine verilen cezayı kabul etmiş oluyor. Bana göre doğrusunu yaptı. ‘Biraz daha yatarım ama suçlamaları kabul etmem’ dedi. Sonuna kadar haklı. Kendine hoş geldiniz, geçmiş olsun diyoruz. Zor şartlarda bile her zaman doğru olanı yaptı. Bu sürede ailesine de gereken her türlü desteği verdik, her zaman yanlarında olduk, başta Cumhurbaşkanımız liderliğinde. Halkbank davasının New York’ta bir an önce kapanması gerekiyor. Amerikan yönetiminden beklentimiz bu FETÖ motifli davaların kapanmasıdır” diye konuştu.

27 Mart 2017’de gözaltına alınmıştı

Mehmet Hakan Atilla, 19 Temmuz’da tahliye edilmiş ve sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için gözaltı merkezi York County Prison’a sevk edilmişti. Atilla, 27 Mart 2017’de New York JFK Havalimanı’nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Jüri, Atilla’yı hakkındaki 6 suçlamanın 5’inden suçlu bulmuş, “kara para aklama” iddiasıyla ilgili ise Atilla’nın masum olduğuna karar vermişti. Hakan Atilla’ya, İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddiasıyla 32 ay hapis cezası verilmişti. ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf ise yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla işbirliğine gitmişti.

