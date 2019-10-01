Gündem 3 gün sonra avcılar tarafından bulundu Ormanda meyve yiyip dere suyu içtim
ESKİŞEHİR

3 gün sonra avcılar tarafından bulundu: Ormanda meyve yiyip dere suyu içtim

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, çıra toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolduktan 3 gün sonra avcılar tarafından bulunan Mustafa Köseler'in (81) ağaçlardan dökülen meyveleri yiyip, dereden su içerek hayatta kaldığı ortaya çıktı. Köseler, “Ormana yeniden çıkmam, tövbe ettim. Zor olmadı aslında yattım, uyudum. Öyle böyle zaman geçirdim” dedi.

Haber Merkezi DHA
Mustafa Köseler, avcılar tarafından bulundu.
Mustafa Köseler, avcılar tarafından bulundu.

Tepebaşı ilçesine bağlı Yarımca Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk ve 8 torun sahibi Mustafa Köseler, geçen Çarşamba günü çıra toplamak için ormana gitti. Ancak akşam eve dönmedi. Eşi Ümmü Köseler ile çocukları, aramaya çıktı. Gece saatlerine kadar bir iz bulamayan aile, jandarmadan yardım istedi.

Hemen bölgeye gelen jandarma ile AKUT, AFAD, UMKE, Büyükayı Arama Kurtarma, Dorlion Arama Kurtarma ve Türk Kızılayı ekipleri arama çalışması başlattı.

Ormanlık alanda yapılan aramaya Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı JAK ve JÖAK ekipleri de destek verdi.

Ormana gitmeye tövbe etti

Mustafa Köseler, kaybolduktan 3 gün sonra geçen cumartesi günü, avcılar tarafından, evinden yaklaşık 13 kilometre mesafede bitkin halde bulundu. İlk isteği su olan Köseler, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

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Köseler, ormanda herhangi bir tehlikeli durumla karşılaşmadı.

Ağaçtan dökülen meyveleri yiyerek hayatta kaldı

Sağlık durumu iyi olan Mustafa Köseler'in ormanda ağaçlardan düşen meyveleri yiyip, dere suyu içerek hayatta kaldığı ortaya çıktı. Artık ormana gitmeye ‘tövbe’ ettiğini söyleyen Köseler, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Büyük sıkıntı yaşamadım. Bir süre sonra kafam karıştı. Nereye gittiğimi bilemedim. Çok yürüyemiyorum, emekleyerek ya da kayarak bazı yerleri geçtim. Kaybolduğumu anladığımda da yattım, uyudum. Toprak kuru, yaş olmadığı için hasta olmadım. Su aradım sonra dere suyu buldum. Ağaçlardan dökülen elma, armutları yedim. Ne kadar zaman geçtiğinin farkına varmadan, vakit geçirdim. Orman karanlık ama kuytuydu. Hayvanlarla karşılaşmadım. Hayvan insandan korkar, en soğuk olan insanoğludur. Sağlık durumumda bir şey yok. Sadece dermansızlık var. Ormana çıkmaya tövbe ettim.”

Köseler, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Arama ekibi 3 günde 200'e ulaştı

Köseler’in 3 oğlundan biri olan Abdullah Köseler de babalarını 3 günde yaklaşık 200 kişinin aradığını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

  • “Normalde ormandan çıra toplayıp dönüyordu. Akşam eve dönmeyince haber verdiler. Arkadaşlar ve yeğenler ile aradık ama bulamadık. Çevre köylerden gelenler de oldu. Avcılar bulup, haber ettiler. İlk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı, şehir hastanesinde sağlık kontrolden geçti. Üç gün boyunca hiç eve dönmeden aradık. Ormanda üç gün kalmak kolay değil.”
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