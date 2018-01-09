3 komutana 33 yıl hapis

Afyonkarahisar’da 5 Eylül 2012’de Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası 4. Mühimmat Bölge Komutanlığı 41. Mühimmat Bölük Komutanlığındaki cephanelikte 25 askerin şehit düştüğü, 8’i asker 11 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada karar açıklandı.

SANIK KOMUTANLAR BERAAT İSTEDİ

Savcı, “bilinçli taksirle ölüm ve yaralamaya neden olma” suçlamasıyla açılan davada, sanıkların tutuklanmalarını ve en ağır cezayı almalarını talep etti. Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan tutuksuz sanıklar Binbaşı Ali Duran ve emekli Albay Veysel Özbay’a 16 yıl, tutuksuz sanık eski Üsteğmen Tuncay Aydın’a ise “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 8 yıl hapis cezası verdi.

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Sanıkların mahkemedeki iyi halleri göz önüne alınarak, Özbay ve Duran’ın cezası 13 yıl 4’er aya, Aydın’ın cezası da 6 yıl 8 aya düşürüldü. Özbay ve Duran'ın tutuklanmasına, Aydın hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

ŞEHİT YAKINLARI: ADİL BİR KARAR

Kararı değerlendiren şehit yakınlarının avukatı Sevgin Karaca, 6 yıl süren davanın bittiğini belirterek, "Daha fazla ceza verilmesini isterdik ama yine de adil bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi. Şehit Onur Fikret Dülger'in babası Zekai Fırat Dülger de "Bu cezaları alanlar piyon değilse, gönlümüz buna bu şekilde razı olacaktır" açıklamasında bulundu.