Gündem 3 yaşındaki Ahmet elini kıyma makinesine kaptırdı
ESKİŞEHİR

3 yaşındaki Ahmet elini kıyma makinesine kaptırdı

Eskişehir’de elini kıyma makinesine kaptıran 3 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, makine parçalarıyla birlikte getirildiği hastanede başarılı bir operasyon geçirdi.

Haber Merkezi İHA
3 yaşındaki Ali Al Ahmet.
3 yaşındaki Ali Al Ahmet.

Suriye uyruklu ailenin 3 yaşındaki çocuğu Ali Al Ahmet, evde et çekildiği sırada sol elini kıyma makinesine sıkıştırdı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

  • İtfaiye erleri kıyma makinesine etlerin konulduğu parçayı söktü. Küçük Ahmet, makine parçasıyla birlikte sedyeye alınarak Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Kesik ve ezilme olan sol eli makineden çıkarıldıktan sonra ameliyata alınan Ahmet’in tedavisi sürüyor.

“Operasyon 3 saat sürdü”

Operasyon hakkında bilgiler veren Eskişehir Şehir Hastanesi El Cerrahı Uzm. Dr. Kenan Güvenç, küçük çocuğun sol el üçüncü parmağı ampute edilirken, diğer parmakları ve eli de başarılı bir operasyonla kurtarıldığını belirtti.

  • Uzm. Dr. Güvenç, “Çocuk hastamız bize geldiğinde eli kıyma makinesine sıkışmıştı. Biz de itfaiye ile birlikte çıkardık. Daha sonra ise operasyona aldık. Yaklaşık 3 saat süren başarılı ameliyatla küçük çocuğun elini ve diğer parmaklarını kurtardık. Şuanda takiplerini yapıyoruz. Bir süre sonra tüm el ve parmaklarını kullanmaya başlayacak” şeklinde konuştu.

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