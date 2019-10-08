Gündem 3 yaşındaki küçük kız makyaj malzemesi sandığı yapıştırıcıyla gözlerini yapıştırdı
BURSA

3 yaşındaki küçük kız makyaj malzemesi sandığı yapıştırıcıyla gözlerini yapıştırdı

3 yaşındaki küçük kız makyaj malzemesi sandığı yapıştırıcıyla gözlerini yapıştırdı

Bursa’da, okuldan gelen ablasının çantasından aldığı yapıştırıcıyı makyaj malzemesi sanıp oynamaya başlayan 3 yaşındaki çocuğun gözlerine yapıştırıcı bulaştı. Sol göz kapakları yapışan küçük kız tedavi altına alındı.

Haber Merkezi IHA
3 yaşındaki Havvanur A. yapıştırıcı ile gözlerini yapıştırdı.
3 yaşındaki Havvanur A. yapıştırıcı ile gözlerini yapıştırdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Havvanur A., okuldan dönen ablasının çantasını karıştırdı.

İHA
Bursa'da yaşayan 3 yaşındaki Havvanur, makyaj malzemesi sandığı yapıştırıcı ile gözlerini yapıştırdı.
  • Çantada bulduğu ve makyaj malzemesi sandığı yapıştırıcı ile oynamaya başlayan minik Havvanur, yapıştırıcıyı gözlerine sürmeye başladı.

İHA
Gözleri kapanıp yanmaya başlayınca ailesinden yardım isteyen Havvanur için hemen acil yardım çağrıldı.

Gözleri yandı ve kapandı

Yapıştırıcının etkisiyle gözleri yanan ve kapanan minik Havvanur ağlayarak ailesinden yardım istedi.

Minik kızın gözlerine yapıştırıcı yapıştığını fark eden ailesi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İHA
3. yaşındaki Havvanur'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sağlık durumu iyi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri minik Havvanur’u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Gözlerinin açılması için tedavi altına alınan Havvanur A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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FOTOĞRAF 13
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14 yaşındaki İlker, 4 kilo ağırlığında, 65 santimetre boyunda
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14 yaşındaki İlker, 4 kilo ağırlığında, 65 santimetre boyunda
Title
14 yaşındaki İlker, 4 kilo ağırlığında, 65 santimetre boyunda
14 yaşındaki İlker, 4 kilo ağırlığında, 65 santimetre boyunda
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