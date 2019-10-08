3 yaşındaki küçük kız makyaj malzemesi sandığı yapıştırıcıyla gözlerini yapıştırdı

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Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan ezber bozan açıklama: Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bir seminerde depremle ilgili yaptığı açıklamalarda, geçtiğimiz günlerde 5.8 ile sallanan İstanbulluları rahatlatacak ifadelerde bulundu. Ercan, İstanbul’da daha küçük iki deprem beklediklerini belirterek "Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok" dedi. Prof. Dr. Ercan, ayrıca, "Her an deprem olabilir açıklamaları bilimsel bir şey değil" dedi.