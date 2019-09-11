Gündem 30 büyükşehir belediye başkanı için Whatsapp grubu kuruldu
POLİTİKA

30 büyükşehir belediye başkanı için Whatsapp grubu kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beştepe Külliyesi’nde gerçekleştirdiği büyükşehir belediye başkanları zirvesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı ve büyükşehir belediye başkanlarının irtibatını hızlandırmak üzere ortak bir Whatsapp grubu oluşturulduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarına hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarına hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğindeki büyükşehir belediye başkanları zirvesinin ardından kameralar karşısına geçen belediye başkanları, toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, zirveye dair detaylar paylaştı. Büyükkılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşler ve sorunlar dile getirildi"

Cumhurbaşkanımız tüm belediye başkanlarına, bizlere önerilerde bulundu. Hakikaten önemli bilgiler paylaştı. Daha sonra belediye başkanlarımız görüşlerini açıkladılar ve sorunlarını dile getirdiler. Bakanlarımız da bu tespitlere cevap vermiş oldu. Sona doğru, Merkel ile yapması gereken görüşme dolayısıyla Sn. Fuat Oktay toplantıyı yönetti.

"Ortak Whatsapp grubu oluşturuldu"

Burada hem yetkililerle görüşülmüş oldu. Hem de yerel yönetimlerle ilgili yapılacak çalışmayla ilgili ortak çalışma kararı alındı. Ayrıca bir Whatsapp grubu oluşturmak suretiyle, kimseyi dışlamadan, gerektiği zaman rahatlıkla irtibat sağlanmak üzere grup kuruldu. Milletimizin arzu ettiği bu çalışmayı, Cumhurbaşkanımız yine ilklere imza atarak hayata geçirdi.

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