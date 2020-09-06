30 yılda 10 ton biriktirdiği şişeleri, ekonomiye geri kazandıracak

Şerif Coşgun'un eşi Gülser Coşgun ise, Eşim emekli olduktan sonra bize besicilik yapacağını söyledi. Hep birlikte oturduk 2 aylık süre sonunda böyle bir karar aldık. Burada eşimle birlikte biz ikinci baharımızı yaşıyoruz. Şu dönemde de çok rahat bir yaz geçirdik. Sıkıntı ve stressiz bir hayat yaşadık. Hayvanlarla çok güzel bir zaman geçiriyoruz diye konuştu