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Gündem 30 yılda 10 ton biriktirdiği şişeleri, ekonomiye geri kazandıracak
KARAMAN

30 yılda 10 ton biriktirdiği şişeleri, ekonomiye geri kazandıracak

Karaman'ın Ermenek ilçesinde çay bahçesi işleten Oğuz Darçın (55), yaklaşık 30 yıldır iş yerinde biriktirdiği atık olan 6 ton cam, 2 ton da pet şişeyi, ekonomiye geri kazandırılması için Ermenek Belediyesi'ne teslim etti.

Haber Merkezi DHA
Ermenek'te bir çay bahçesi sahibi, 30 yılda iş yerinde 6 ton cam, 2 ton pet şişe biriktirdi.
Ermenek'te bir çay bahçesi sahibi, 30 yılda iş yerinde 6 ton cam, 2 ton pet şişe biriktirdi.

Oğuz Darçın, ''Biriktirdiğim şişeleri Ermenek Belediyesi'ne devrederek geri dönüşümde kullanmalarına imkan sağladım. Yapmış olduğum işten gurur diyorum. Diğer esnaf arkadaşlarım da aynı duyarlılıkta olmalarını tavsiye ediyorum.'' dedi.

DHA

6 TON CAM VE 2 TON PET ŞİŞE TOPLADI

Ermenek'te oturan Oğuz Darçın, 30 yıl önce işlettiği çay bahçesinde kullanılan içeceklerin cam ve pet şişelerini çöpe atmayıp biriktirmeye başladı. Çuval çuval biriktirdiği şişelerin ekonomiye kazandırmak içinde Ermenek Belediyesine teslim etti. 6 ton cam, 2 ton pet şişe olmak üzere biriktirdiği 8 ton şişeler belediye işçileri tarafından kamyonete yüklenip geri dönüşüm tesisine götürüldü.

DHA

30 YILDIR HİÇ ÇÖPE ATMADI

Yaptığı içten gurur duyduğunu belirten Oğuz Darçın, "30 yıldır, çay bahçesini işletiyorum. Buradan çıkan atık şişeleri 30 yıldır hiç çöpe atmadım. Bunları bahçemde müsait bir yerde biriktirdim. Sonra bunları Ermenek Belediyesine devrederek, geri dönüşümde kullanmalarına imkan sağladım. Yapmış olduğum işten gurur duyuyorum. Diğer esnaf arkadaşlarıma da aynı duyarlılıkta olmalarını tavsiye ediyorum.'' diye konuştu.

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Fransa'dan özel getirdiği keçilerle çiftlik kurdu
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Türkiye'nin çeşitli illerinde 32 yıl bir bankada müdürlük yapan Şerif Coşgun, Çanakkale'de 'Saanen' ırkı keçileri gördü.
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Coşgun, 7 yıl önce emekli olunca kırsal Bağarası Mahallesinde kendisine ait 35 dönüm arazi üzerine keçi çiftliği kurmaya karar verdi.
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Çevredeki çiftlikleri gezerek inceledikten sonra Fransa'dan her biri 2 bin 500 TL'ye 250 baş keçi ithal etti.
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Yaklaşık 2 milyon TL harcayarak kurduğu çiftlikte şu anda 410 keçinin yer aldığı sürü besliyor.
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Doğal bir ortamda beslenen keçilerin sütünün kilosunu toptan 3 TL 50 kuruştan satan Coşkun, eşi Gülser Coşgun ile ikinci baharlarını yaşadıklarını söyledi.
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Kurdukları keçi çiftliğinde huzurla yaşadıklarına değinen Şerif Coşgun, Pandemiden dolayı büyükşehirlerde yaşayan arkadaşlarımızla görüştüğümde herkesin büyük sıkıntı içinde olduğunu öğrendik. Biz burada, pandemiyle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Alan çok geniş. Her konuda rahatız. Pandeminin insanlığa bir iyi tarafı oldu. İnsanlar tarım ve tabiatın değerini anladılar dedi.
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Saanen ırkı keçilerin verimli olduğunu kaydeden Coşgun, Yerli keçilerdeki yağ oranı yüksek. Süt verimi ve verim süresi çok az. İthal keçilerde sağım süresi 300 gün olurken, yerli keçilerde bu süre 180 ila 200 gün arasında değişiyor. İthal hayvanların süt verimleri daha yüksektir. İthal keçinin günlük ortalama süt verimi 3.5 litredir. Yerli keçilerde ise 2.5 litreyi geçmez. Ancak dışarıdan keçi ithal etmek çok zordur. İthal hayvanın Türkiye'ye gelişi 500 ila 600 Euro arasında değişiyor dedi.
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Şerif Coşgun'un eşi Gülser Coşgun ise, Eşim emekli olduktan sonra bize besicilik yapacağını söyledi. Hep birlikte oturduk 2 aylık süre sonunda böyle bir karar aldık. Burada eşimle birlikte biz ikinci baharımızı yaşıyoruz. Şu dönemde de çok rahat bir yaz geçirdik. Sıkıntı ve stressiz bir hayat yaşadık. Hayvanlarla çok güzel bir zaman geçiriyoruz diye konuştu
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Fransa'dan özel getirdiği keçilerle çiftlik kurdu
Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Şerif Coşgun (65), Fransa'dan ithal ettiği 'Saanen' ırkı keçilerle çiftlik kurdu. Eşi Gülser Coşgun (62) ile keçi yetiştiriciliği yapıp elde ettiği sütünü satarak geçimini sağlayan Şerif Coşgun, pandemi döneminde stressiz bir süreç geçirdiklerini söyledi.


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