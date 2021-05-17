Meteoroloji açıkladı: 36 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği bekleniyor.

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Meteorolojinin 17 Mayıs için hava durumu tahmin haritası.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

Parçalı ve az bulutlu 24 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24

Parçalı ve az bulutlu 24 İzmir: Az bulutlu 30

Az bulutlu 30 Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Parçalı ve az bulutlu 30 Antalya: Az bulutlu 27

Az bulutlu 27 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30

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