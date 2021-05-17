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SAKARYA

Meteoroloji açıkladı: 36 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji 17 Mayıs Pazartesi hava durumu tahminlerini açıkladı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
36 ile yağış bekleniyor! Meteoroloji Sakarya, Van, İstanbul, Trabzon, Rize hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği bekleniyor.

Meteorolojinin 17 Mayıs için hava durumu tahmin haritası.
Meteorolojinin 17 Mayıs için hava durumu tahmin haritası.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24
  • İzmir: Az bulutlu 30
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 30
  • Antalya: Az bulutlu 27
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30

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