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3.Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali Hazırlıkları Başladı

Mardin’in Midyat İlçesinde 9,10, 11 Eylül tarihlerinde, “3.Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali” düzenlenecek.

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3.Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali Hazırlıkları Başladı
​3.Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali Hazırlıkları Başladı

Midyat Kaymakamlığı ve Midyat Belediyesince, dinlerin, dillerin, taşın ve tarihin hayat bulduğu, ilçenin kültür, sanat, yaşam, yemek, el sanatları ile tarihi mekânlarının, gümüş ve taş işçiliğinin tanıtılması amacıyla düzenlenecek “3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali” için toplantı düzenlendi.

Belediye Meclis salonunda, düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan yardımcıları Masum Cengiz, Ali Alptekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ile festivalde komitesi katıldı.

“3.Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali” de Festivalde, Konserler, Sürpriz Sanatçılar, Sahne Şovları, Halk Oyunları, El Sanatları, Yöresel Yemekler, Havai Fişek Gösterileri, Taş işleme zanaat örnekleri, Telkâri Gümüş İşleme Sanatı sergileneceği ve Midyat’ın tanıtımına büyük katkı sağlayacağı kaydedildi

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